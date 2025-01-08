¥É¥é2µÈÅÄ¤â¡Ö¤¯¤Þ¤Î¥×¡¼¤µ¤ó¡×¡¡¶â´Ý¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë
¡¡ÃæÆü¤Î°éÀ®¤ò´Þ¤à¿·¿Í8Áª¼ê¤¬8Æü¡¢¥Ê¥´¥äµå¾ì¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÁª¼êÎÀ¡Ö¾ºÎµ´Û¡×¤ËÆþ¤ê¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Î¶â´ÝÌ´ÅÍÅê¼ê¡Ê´ØÂç¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¥×¥íÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£ºòÇ¯¤Ë¹ø¤òÄË¤á¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¿·¤¿¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡Ö°ìÈÖÂç»ö¤Ê¿çÌ²¤«¤é°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÎµÈÅÄÀ»ÌïÅê¼ê¡ÊÀ¾Ç»±¿Í¢¡Ë¤Ï¡¢¶â´Ý¤¬¹¥¤¤Ê¡Ö¤¯¤Þ¤Î¥×¡¼¤µ¤ó¡×¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¼«¿È¤â»ý»²¤·¡ÖÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£