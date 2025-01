今季各カンファレンス首位を快走するキャバリアーズとサンダーが日本時間9日に激突

NBAの2024-25レギュラーシーズンは、全30チームが82試合のうち間もなく折り返し地点を迎える。

1月8日(現地時間7日、日付は以下同)を終えた時点で、ウェスタン・カンファレンスではオクラホマシティ・サンダーが現在リーグ最長かつフランチャイズ新記録の15連勝中で、30勝5敗(勝率85.7パーセント)で首位に立っている。

一方のイースタン・カンファレンスでは、NBA歴代2位タイの開幕15連勝をマークしたクリーブランド・キャバリアーズが現在10連勝しており、リーグベストの31勝4敗(勝率88.6パーセント)をマーク。

その両チームが、9日にキャブズのホーム、ロケットモーゲージ・フィールドハウスで対戦する。今シーズンのサンダーはイーストのチーム相手に11戦無敗、キャブズもウェストのチームには10戦負けなしと無類の強さを誇っているだけに、今シーズンの現段階における“頂上決戦”と言っていいはずだ。

🔥 NEVER BEFORE SEEN MATCHUP 🔥

Wednesday's Thunder/Cavaliers clash will be the FIRST GAME IN NBA HISTORY between a team on a 15-game winning streak and a team on a 10-game winning streak! 🤯

Don't miss the top two teams in the NBA go head-to-head tomorrow. Shai… pic.twitter.com/N7Q1duO5k8

- NBA (@NBA) January 7, 2025