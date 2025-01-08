£Ô¡õ£Ç¥Ëー¥º¤¬£Ä£Ï£ÅÌÜÉ¸¤òÆ³Æþ¡¢º£´üÇÛÅöÍ½ÁÛ¤òÁý³Û
¡¡¥Æ¥¤¥¯¥¢¥ó¥É¥®¥ô¡¦¥Ëー¥º<4331.T>¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢ÇÛÅöÊý¿Ë¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£·ÑÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅê»ñ¤ò¹Ô¤¤¤Ä¤Ä¡¢°ÂÄêÅª¤ÊÇÛÅö³Û¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤È¤Î½¾ÍèÊý¿Ë¤Ï°Ý»ý¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ë³ô¼ç»ñËÜÇÛÅöÎ¨¡Ê£Ä£Ï£Å¡Ë¤ò£³¡ó°Ê¾å¤È¤¹¤ëÌÜÉ¸¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢£²£µÇ¯£³·î´ü¤Î´üËöÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò£±£°±ß¤«¤é£³£°±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£Ãæ´ÖÇÛÅö¤Î£±£°±ß¤È¹ç¤ï¤»¡¢Ç¯´Ö¹ç·×¤Ç¤Ï£´£°±ß¡ÊÁ°´ü£²£°±ß¡Ë¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢£²£µÇ¯£³·î´ü¤Î´üËöÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò£±£°±ß¤«¤é£³£°±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£Ãæ´ÖÇÛÅö¤Î£±£°±ß¤È¹ç¤ï¤»¡¢Ç¯´Ö¹ç·×¤Ç¤Ï£´£°±ß¡ÊÁ°´ü£²£°±ß¡Ë¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS