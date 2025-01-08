½©ÍÕ´ÆÆÄ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥ºµ¯¤³¤·¤¿¤¤¡¡3µ¨¤Ö¤êJ1Éüµ¢¤ÎÀ¶¿å
¡¡3µ¨¤Ö¤ê¤ËJ1¤ËÉüµ¢¤·¤¿À¶¿å¤¬8Æü¡¢ÀÅ²¬»Ô¤Ç¿·ÂÎÀ©¤òÈ¯É½¤·¡¢ºòµ¨J2Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿½©ÍÕ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖJ1¤À¤È¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÃæ·ø¥¯¥é¥Ö¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¡£ºÇÂç¸Â¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢¥Ó¥Ã¥°¥µ¥×¥é¥¤¥º¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç10°Ì°ÊÆâ¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÄê¤á¤ë¡£»³¼¼¼ÒÄ¹¤Ïºòµ¨J1¤Ç¾º³ÊÁÈ¤ÎÄ®ÅÄ¤¬3°Ì¡¢ÅìµþV¤¬6°Ì¤ÈÌö¿Ê¤·¤¿Îã¤òµó¤²¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤â10°Ì°ÊÆâ¤Ï³Î¼Â¤Ë¤¤¤±¤ë¿å½à¡×¤È½Ò¤Ù¡¢È¿Ä®¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ç¡ÊÌÜÉ¸¤ò¡Ë¾åÊý½¤Àµ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¹¥¤Þ¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢CÂçºå¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿¥«¥Ô¥·¥ã¡¼¥Ð¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£