È¬Â¼ÎÝ¡¡A¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤È¤ÎÏ¢·È¤Ê¤É6ÆÀÅÀ¤â3»î¹çÏ¢Â³2·å¤Ê¤é¤º¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÏ¢ÇÔ
NBA ¥Þ¡¼¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹118-97¥ì¥¤¥«¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝÁª¼ê¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥Þ¡¼¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡¢6ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤ë¤â¥Á¡¼¥à¤ÏÇÔ¤ì¤ÆÏ¢ÇÔ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
È¬Â¼Áª¼ê¤ÏÂè1Q¡¢»Ä¤ê8Ê¬52ÉÃ¤Ç3P¥é¥¤¥ó³°¤«¤é¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò»Å³Ý¤±¥¹¥Ô¥ó¥à¡¼¥Ö¤ÇÁê¼ê¤òÈ´¤µî¤ê¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¤ÇÆÀÅÀ¤¹¤ë¤È¡¢»Ä¤ê4Ê¬31ÉÃ¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹Áª¼ê¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±ÆÀÅÀ¤·¤Þ¤¹¡£
Âè2Q¤Ë¤â¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹Áª¼ê¤È¤ÎÏ¢·È¤Ç¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¤òÄÀ¤áÆÀÅÀ¡¢»Ä¤ê3Ê¬37ÉÃ¤Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼Áª¼ê¤Î3P¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¸åÈ¾¤ÏÆÀÅÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º97-118¤ÇÇÔÀï¡£È¬Â¼Áª¼ê¤Ï25Ê¬51ÉÃ¤Î½Ð¾ì¤Ç6ÆÀÅÀ2¥¢¥·¥¹¥È1¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤ê3»î¹çÏ¢Â³¤Î2·åÆÀÅÀ¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£