¿À¸Í¹Á¤«¤é½ÐÈ¯¤¹¤ë½ä»ëÁ¥¡Ö¤»¤Ã¤Ä¡×=2025Ç¯1·î8Æü¸á¸å0»þ47Ê¬¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¡¢¸¶ÌîÉ´¡¹·Ã»£±Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡Âè5´É¶è³¤¾åÊÝ°ÂËÜÉô¡Ê¿À¸Í»Ô¡Ë¤Î½ä»ëÁ¥¡Ö¤»¤Ã¤Ä¡×¡Ê3100Áí¥È¥ó¡Ë¤¬8Æü¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¼þÊÕ¤ÇÂ¿È¯¤¹¤ë³¤Â±¹Ô°Ù¤Î´Æ»ë·Ù²ü¤Î¤¿¤á¤Ë¿À¸Í¹Á¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿¡£

¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡ÛÀø¿åÂâ°÷¤¬·üÌ¿¤Îµß½Ð¡¡Å¾Ê¤¤·¤¿Á¥¤ÎÃæ¤Ç7»þ´Ö¡Ä

¡¡º£¸å¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¹Á¤Ë´ó¹Á¤·¤Æ¼þÊÕ³¤°è¤Î·Ù²ü¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Û¤«¡¢Æ±¹ñ¤Î³¤¾åÊÝ°Âµ¡¹½¤È¤ÎÏ¢·È·±Îý¤Ê¤É¤ò¤·¡¢2·î¾å½Ü¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤¤¤¦¡£

¡¡5´É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¼þÊÕ³¤°è¤Î´Æ»ë¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿½ä»ëÁ¥¤ÎÇÉ¸¯¤Ï2000Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢º£²ó¤Ç50²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£

¡¡23Ç¯¤Ï¼þÊÕ³¤°è¤Ç67·ï¤Î¶¯Åð¤ä³¤¾åÉðÁõ¤Ê¤É¤ò´Þ¤à³¤Â±»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£5´É¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î³¤°è¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë½ÅÍ×¤Ê³¤¾å¸òÄÌÏ©¤Î°ì¤Ä¡£ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î°ÂÄê¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤½¤Î°ÂÁ´¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£

¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¹Á¤Ç¤Ï42¿Í¤ÎÁ¥°÷¤Î²ÈÂ²¤é¤¬¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡×¡Ö¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¡¼¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢Á¥¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¡£¡Ê¸¶ÌîÉ´¡¹·Ã¡Ë