¶¯Îõ¤Ê´¨ÇÈ¡¡ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¥É¥«Àã¤Î¸¶°ø3¤Ä¡¡ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤âÀÑÀã¡¡¤¤¤Ä¡¦¤É¤³¤Ç¡¦²¿¤ËÈ÷¤¨¤ë
10Æü¤Ë¤«¤±¤Æº£µ¨°ìÈÖ¤Î´¨ÇÈ¤¬½±Íè¡£Ç¯Ëö¡¦Ç¯»Ï¤Î´¨ÇÈ¤è¤ê¶¯¤¯¡¢Ä¹¤¯µïºÂ¤ë¤¿¤á¡¢ËÌÎ¦¤Ê¤ÉÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë3Æü´Ö¤Ç2¥á¡¼¥È¥ëÁ°¸å¤Î¥É¥«Àã¤Î¤ª¤½¤ì¡£ÂçÀã¤Î¸¶°ø¤Ï3¤Ä¡£¶¯¤¤´¨µ¤¡¦JPCZ¡¦³¤ÌÌ¿å²¹¤¬¹â¤¤»ö¡£À¾ÆüËÜ¤äÅì³¤¤Ê¤ÉÉáÃÊÀã¤Î¹ß¤é¤Ê¤¤½ê¤Ç¤âÀÑÀã¤äÏ©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤ËÃí°Õ¡£¤¤¤Ä¡¦¤É¤³¤Ç¡¦²¿¤ËÈ÷¤¨¤ë¤Ù¤¤«¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¶¯Îõ¤Ê´¨ÇÈ¡¡¶¯¤µ¡¦´ü´Ö¤È¤â¤Ëº£¥·¡¼¥º¥ó°ìÈÖ
ºòÆü7Æü¤«¤éÀ¾²ó¤ê¤Ç´¨ÇÈ¤¬½±Íè¡¢11Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æº£µ¨°ìÈÖ¤Î¶¯¤¤´¨µ¤¤¬ÆüËÜÉÕ¶á¤ËµïºÂ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¾å¶õ1500¥á¡¼¥È¥ëÉÕ¶á¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹6¡î°Ê²¼¤ÎÊ¿ÃÏ¤ÇÀã¤¬¹ß¤ëÌÜ°Â¤Î´¨µ¤¤¬ËÜ½£ÉÕ¶á¤ò¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤ÈÊ¤¤¤¡¢¾¾¹¾¤Ê¤ÉÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï1·î¤È¤·¤Æ¤Ï²áµî¥È¥Ã¥×3¤ËÆþ¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¶¯¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£´¨µ¤¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï9Æü¡Á10Æü¤Ç¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï3Æü´Ö¤Ç¿·¤¿¤Ë1¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëÀã¤¬¹ß¤ê¡¢ÅìËÌ¤äËÌÎ¦¡¢ËÌÎ¦¤ËÎÙÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë´ôÉì¸©¤Î»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤Ë2¥á¡¼¥È¥ëÁ°¸å¤ÎÀã¤¬¹ß¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¥É¥«Àã¤Î¸¶°ø¤Ï3¤Ä
¥É¥«Àã¤ÎÂç¤¤Ê¸¶°ø¤Ï3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ ¶¯¤¤´¨µ¤
¢ JPCZ
£ ¹â¤¤³¤ÌÌ¿å²¹
¶å½£¡ÁÅìËÌ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢º£µ¨°ìÈÖ¤Î¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Ä¹¤¯µïºÂ¤ë´¨ÇÈ¤È¤Ê¤ë»ö(7Æü¡Á11Æüº¢¤Þ¤Ç5Æü´Ö)¡£»³±¢¡ÁÅìËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢JPCZ(ÆüËÜ³¤´¨ÂÓµ¤ÃÄ¼ýÂ«ÂÓ)¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÏ¢¤Ê¤Ã¤¿Àã±À¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Àã¤¬µÞ·ã¤Ë¶¯¤Þ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤ë»ö¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ³¤¤Î³¤ÌÌ¿å²¹¤¬Ê¿Ç¯¤è¤ê2¡Á3¡î¹â¤¯¡¢ÂçÀã¤Î¤â¤È¤È¤Ê¤ë¿å¾øµ¤¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÊäµë¤µ¤ì¤ë»ö¤Ê¤É¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¡¦¤É¤³¤Ç¡¦²¿¤ËÈ÷¤¨¤ë?
ËÌÆüËÜ¤Ï11Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÀã¤ä¤Õ¤Ö¤¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÅìËÌ¤Ç¤Ï8ÆüÌë¡Á10Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÀã¤Î¤ª¤½¤ì¡£ÀçÂæ¤Ê¤ÉÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ë¤âÀã±À¤¬Î®¤ì¹þ¤ßÀÑÀã¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ê¿Ç¯¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤ÎÀÑÀã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÄ¿¹»Ô¤Ê¤É¡¢µ¤²¹¾å¾º¤ÇÀã¤¬¾¯¤·Í»¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë50¥»¥ó¥Á¡Á80¥»¥ó¥Á¤ÎÀã¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÀãÊø¤ä²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¤ËÃí°Õ¡£¼Ö¤ÏÅßÁõÈ÷¤òËüÁ´¤Ë¹Ô¤¤¡¢ÄäÅÅÂÐºö¡¢Åà·ëÂÐºö¤Î¤Û¤«¡¢1½µ´ÖÊ¬¤Î¿å¡¢¿©ÎÁ¡¢Ç³ÎÁ¤ÎÍÑ°Õ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÅìÆüËÜ¤âÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë11Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÀã¤Ë·Ù²ü¡£ÆÃ¤Ë¡¢8Æü¡Á10Æü¤ÏËÌÎ¦¤òÃæ¿´¤Ë°ìµ¤¤Ë2¥á¡¼¥È¥ëÁ°¸å¤ÎÀã¤¬µÞÁý¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¡£Ç½ÅÐÃÏÊý¤Ê¤É¡¢ºòÇ¯¤ÎÃÏ¿Ì¤«¤é°ìÈÖ¤ÎÂçÀã¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ËÌÎ¦¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë´ôÉì¸©¤äÄ¹Ìî¸©ËÌÉô¤Ç¤â¥É¥«Àã¤È¤Ê¤ê¡¢·²ÇÏ¸©¤äÆÊÌÚ¸©¤Î»³±è¤¤¤Ç¤â°ìµ¤¤ËÀÑÀã¤¬Áý¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Î©¤Á±ýÀ¸¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¼Ö¤Ë¿©ÎÁÉÊ¤ÎÈ÷¤¨¡¢ÌÓÉÛ¡¢¾åÃå¡¢¥«¥¤¥í¤Ê¤ÉÃÈ¤ò¼è¤ë¤â¤Î¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¼Ö¤ÎÇÓµ¤¸ý¤¬Àã¤ÇÀÑ¤â¤ë¤È°ì»À²½ÃºÁÇÃæÆÇ¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Àã¤«¤¤ò¤¹¤ëÆ»¶ñ¤Ê¤É¡¢È÷¤¨¤òËüÁ´¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
À¾ÆüËÜ¤Ï¡¢10Æü¤Ë¤«¤±¤Æ»³±¢¤Ê¤ÉÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë¿·¤¿¤Ë1¥á¡¼¥È¥ëÄ¶¤¨¤ÎÀã¤¬¹ß¤ë¤ª¤½¤ì¡£Î©¤Á±ýÀ¸¤äÄäÅÅ¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤òËüÁ´¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´¨µ¤¤¬¶¯¤¤¤¿¤á¡¢8Æü¡Á9Æü¤Ï¶å½£¤ä»Í¹ñ¤Ê¤ÉÉáÃÊÀã¤Î¹ß¤é¤Ê¤¤ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÎÊ¿ÃÏ¤Ç¤âÀã¤È¤Ê¤ê¤¦¤Ã¤¹¤éÀÑ¤â¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤âÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤ÏÏ©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£