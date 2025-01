by TechCrunchOpenAIのサム・アルトマンCEOに対し、妹のアニー・アルトマン氏が「幼い頃に兄から性的虐待を受けていた」として訴訟を起こしました。これに対しアルトマン氏やその他の家族は連名で、「これらの告発はまったくの虚偽です」とアニー氏の訴えを否定する声明を発表しました。Sister of OpenAI's Sam Altman claims sexual abuse in lawsuit

My sister has filed a lawsuit against me. Here is a statement from my mom, brothers, and me: pic.twitter.com/Nve0yokTSX— Sam Altman (@sama) January 7, 2025

https://www.stltoday.com/news/local/crime-courts/openai-chief-sam-altman-accused-by-sister-of-sex-abuse-in-lawsuit-filed-in-st/article_e72ead64-cd41-11ef-aaa0-cf26d5f78399.htmlOpenAI's Sam Altman denies sexual abuse allegations made sister, Annhttps://www.cnbc.com/2025/01/07/openais-sam-altman-denies-sexual-abuse-allegations-made-sister-ann.htmlSam Altman's family responds to lawsuit alleging he sexually assaulted his sister | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/01/07/sam-altmans-family-responds-to-lawsuit-alleging-he-sexually-assaulted-his-sister/アルトマン氏の妹であるアニー氏は2025年1月6日、アメリカのミズーリ州東部地区連邦地方裁判所でアルトマン氏に対する訴訟を起こしました。アニー氏は訴状の中で、1997年〜2006年にかけてアルトマン氏から定期的に性的虐待を受けていたと主張しています。裁判所に提出された書類によると、性的虐待はアルトマン一家が住んでいたミズーリ州クレイトンの家で行われ、アルトマン氏が12歳、アニー氏が3歳の頃に始まったとのこと。性的虐待は週に数回行われ、オーラルセックスから始まり後に挿入に至ったとされており、その結果としてアニー氏は「深刻な感情的苦痛、精神的な苦悩、うつ病を経験した」と書類には記されています。アニー氏の弁護士は、性的虐待やハラスメントを専門とするライアン・マホーニー氏です。マホーニー氏は、「私たちは性的虐待のサバイバーとして名乗り出たアニー氏の強さと勇気を称賛したいと思います。そして、彼女にふさわしい正義を実現するために、彼女に代わって戦います」とコメントしました。今回の訴訟でアニー氏らは、陪審員裁判と7万5000ドル(約1200万円)超の損害賠償を要求しています。これに対しアルトマン氏と母、そして兄弟らは連名で、アニー氏の主張を否定する声明を発表しました。声明では、アニー氏は以前からメンタルヘルスの問題に直面しており、家族はアニー氏の健康状態を気にして金銭面や住居、医療面でのサポートを行ってきたと記されています。しかし、アニー氏はさらに多くの金銭を要求し続けており、次第にアルトマン氏やその他の家族を対象にした虚偽の主張を行うようになったとのこと。これまでにアニー氏が行ってきた虚偽の主張には、「亡くなった父親の確定拠出年金を不適切に使い込んだ」「アニー氏のWi-Fiをハッキングし、ChatGPTやTwitter(現X)からブロックした」といったものがあるそうです。それでも最初のうちは、アニー氏やその他の家族のプライバシーを考慮して、アルトマン氏らは公に反論することは避けていました。しかし今回、公式に法的措置がとられたことで、声明を出さざるを得なくなったと説明しています。声明の中でアルトマン氏らは、「これらの主張はすべて虚偽です。この状況は、家族全員に大きな痛みを引き起こしています。特に彼女が従来の治療を拒否して、純粋に助けようとする家族に暴言を吐いた時には心が痛みます。私たちはできる限り最善の方法でアニーをサポートし続けるので、皆さんのご理解と思いやりをお願いします。彼女が探し求めていた安定と平穏が見つけられることを、心から願っています」とコメントしました。