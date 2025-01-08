´ë¶È¥È¥Ã¥×¤ËÊ¹¤¯2025Ç¯¤Î¡ÈÄÂ¾å¤²¡É ¡ÖµëÎÁ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ä500±ß¤ÇÇã¤¦¤Îí´í°¤¹¤ë¡× ³¹¤«¤é¤Ï¡ÈÀ¸³è¶ì¡É¤ÎÀ¼¡Únews23¡Û
ÆüËÜ¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤Î¥È¥Ã¥×¤é¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¿·Ç¯¹±Îã¤Î²ì»ì¸ò´¿²ñ¡£2025Ç¯¡¢ÄÂ¶â¤Ï¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ·ÐºÑ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÈÅ¸Ë¾¡É¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÄÂ¾å¤²¤Ë¤ÏÁ°¸þ¤¡©´ë¶È¥È¥Ã¥×¤Ï¡Ä
ÆüËÜ¤ÎÂç¼ê´ë¶È¥È¥Ã¥×¤ËÊ¹¤¯2025Ç¯¤Î¡ÈÄÂ¾å¤²¡É
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë3¤Ä¤Î·ÐºÑÃÄÂÎ¤¬³«¤¤¤¿¿·Ç¯²ñ¡£
23¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡ÊÒ»³·° µ¼Ô
¡ÖÆüËÜ·ÐºÑ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÄÂ¶â¤ÏµîÇ¯°Ê¾å¤ÎÄÂ¾å¤²¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£´ë¶È¥È¥Ã¥×¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡¡¿·Ï²¹ä»Ë ¼ÒÄ¹
¡ÖÁ°¸þ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µîÇ¯¤Ï¡Ê7%ÄÂ¾å¤²¡Ë¤Þ¤º¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤¿¤À¡È°Ê¾å¡É¤Ë¤¹¤ë¤«¤ÏÁÈ¹ç¤È¤Î¸ò¾Ä¡£¤Þ¤º¡ØÁ°¸þ¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢ÁÈ¹ç¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡×
Â¾¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¡Ä
DeNA¡¡Æî¾ìÃÒ»Ò ²ñÄ¹
¡ÖÁ°¸þ¤¤Ç¤¹¡£°ìÎ§¤ÎÄÂ¾å¤²¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Ä¥¤êÀÚ¤Ã¤¿¿Í¤¬Êó¤ï¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¡¡Ê¡Î±Ï¯Íµ Æ¬¼è
¡ÖÅöÁ³¡¢Á°¸þ¤¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¡¦°éÀ®¤Ë»Í¶ìÈ¬¶ì¤¹¤ë»þÂå¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×
ÆüËÜ¹Ò¶õ¡¡Ä»¼è»°ÄÅ»Ò ¼ÒÄ¹
¡ÖÊª²Á¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤â²ó¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
ÄÂ¾å¤²¤ËÁ°¸þ¤¤ÊÈ¯¸À¤¬Áê¼¡¤°°ìÊý¤Ç¡¢2½µ´Ö¸å¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ï·üÇ°¤ÎÀ¼¤â¡Ä
ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉHD¡¡Æü¿§ÊÝ ¼ÒÄ¹
¡Öº£Ç¯¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ÊÆ¹ñ¤Î¿·À¯¸¢¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦À¯ºö¡£Ãæ¹ñ¤äÂ¾¤Î·ÐºÑ¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤« ¤³¤³¤¬°ìÈÖ¤ÎÉÔ³Î¼ÂÍ×ÁÇ¡×
»°°æÉÔÆ°»º¡¡¿¢ÅÄ½Ó ¼ÒÄ¹
¡ÖÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡ØÆÉ¤á¤Ê¤¤¡Ù¤Î¤¬µ¶¤é¤¶¤ë¸À¤¤Êý¡×
½ªÎ»¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÃÄÂÎ¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢²þ¤á¤ÆÄÂ¾å¤²¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ÐÃÄÏ¢¡¡½½ÁÒ²íÏÂ ²ñÄ¹
¡ÖÀ®Ä¹¤ÈÊ¬ÇÛ¤Î¹¥½Û´Ä¡¢½ÅÍ×¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ëÄÂ¶â¤Î°ú¤¾å¤²¡£º£Ç¯¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×
·ÐºÑÆ±Í§²ñ¡¡¿·Ï²¹ä»Ë ÂåÉ½´´»ö
¡Ö¡Êº£Ç¯¤Î¡Ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄÂ¾å¤²¤ò¼Ò²ñ¤Î¥Î¡¼¥à²½¡Êµ¬ÈÏ²½¡Ë¤¹¤ë¡×
¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ä500±ß¤ÇÇã¤¦¤Îí´í°¤¹¤ë¡× ³¹¤«¤é¤Ï¡ÈÀ¸³è¶ì¡É¤ÎÀ¼
·ÐºÑ³¦¤«¤é¾å¤¬¤ëÄÂ¾å¤²¤ÎÀ¼¡£¤¿¤À¡¢³¹¤«¤é¤Ï¡Ä
²ñ¼Ò°÷¡Ê40Âå¡Ë
¡Ö¤Þ¤ÀÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦À¼¤¬¡£Ãæ¾®´ë¶È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¡×
¼çÉØ¡Ê50Âå¡Ë
¡Ö¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Âç¤¤Ê´ë¶È¤ÏÄÂ¾å¤²¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊ¹¤¯¤¬¡¢Ãæ¾®¤Ï¸½¼ÂÆñ¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
Ç¯¤ÏÊÑ¤ï¤ì¤É¡¢¸·¤·¤¤¡È¤ªºâÉÛ»ö¾ð¡É¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼çÉØ¡Ê50Âå¡Ë
¡ÖÉ×¤ÎµëÎÁ¤¬°Â¤¤¡£Á´Á³Â¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢ÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£ÍÎÉþ¤È¤«¤Û¤È¤ó¤ÉÇã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×
²ñ¼Ò°÷¡Ê30Âå¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤Î¤´Ë«Èþ¤Ç³ó¤òÇã¤ª¤¦¤«¤Ê¤È²¿Ç¯¤«Á°¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ä¤Ä¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¡¢¡Ø¤É¤¦¤·¤è¤Ã¤«¤Ê¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¤µ¤é¤ËÇã¤¦¤Î¤òí´í°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡Ê20Âå¡Ë
¡ÖºÇÄãÄÂ¶â¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¾¤ÎÊª¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¡ÊµëÎÁ¤ò¡Ë¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¥¢¥á¥ê¥«ºß½»¡Ê20Âå¡Ë
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤âºÇÄãÄÂ¶â¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤â¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
Ä¹°ú¤¯±ß°Â¤Î±Æ¶Á¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò°÷¡Ê40Âå¡Ë
¡Ö¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤¬±ß°Â¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤ÉÍø±×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢³¤³°¤ÇÊª¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¸·¤·¤¤¡×
50Âå
¡Ö±ß°Â¤Ç³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â¤Ï¤Ð¤«¤é¤ì¤ë¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È²æËý¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡×
¿·Ç¯²ñ¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤âµ¤¤¬¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ï¡ÈÊª²Á¹â¡É¤Ç¤¹¡£
²ñ¼Ò°÷¡Ê40Âå¡Ë
¡ÖÌîºÚ¤¬¹â¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£¥¥ã¥Ù¥Ä¤¬º£¤Þ¤Ç100±ß¡¦150±ß¤¯¤é¤¤¤ÇÇã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢1¶Ì¤Ç500±ß¤È¤«¤À¤ÈÇã¤¦¤Îí´í°¤¹¤ë¤«¤Ê¡×
²ð¸î¿¦¡Ê20Âå¡Ë
¡ÖÊª²Á¹â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤âµëÎÁ¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¡×
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Å¹¼ç¤Ï2025Ç¯¤Î·Êµ¤¤Ë´üÂÔ¤òÞú¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Ó¥¹¥³¼ò¾ìÅ¹Ä¹¡¡KUDO¤µ¤ó
¡ÖËÍ¤é¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎµëÎÁ¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÂç»ö¡£Å¹¤âË»¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢·ÐºÑ¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¡×
·Ð±Ä¼Ô¤Î¡ÖÁ°¸þ¤¡×¤Ï¡Öº¬µò¤Î¤Ê¤¤Á°¸þ¤¡×
¾®ÀîºÌ²Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
Âç´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤ÏÄÂ¾å¤²¤Î°ÕÍß¤òÌÀ¤ë¤¯¼¨¤¹¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¾®Àâ²È¡¡¿¿»³¿Î¤µ¤ó:
¤¿¤À¡¢2024Ç¯¤«¤é¹¥Å¾¤·¤¿ºàÎÁ¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Öº¬µò¤Î¤Ê¤¤Á°¸þ¤¡×¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÖÁ°¸þ¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤³¤ì¤À¤±¶¯Ä´¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÃíÌÜ¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÂçÊÑ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£
ÄÂ¶â¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤Ï2024Ç¯¤ÎÌóÂ«¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éËÜÅö¤ÏÃÏ¤ËÂ¤Ä¤¤¤¿¡Ö¤É¤¦Á°¸þ¤¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¾®Àî¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
³¹¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤êÀÚ¼Â¤ÊÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤Æ¤£ÀèÀ¸¤Ï¸½Ìò¤ÎÊÝ°é»Î¤Ç¤â¤¢¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¤É¤ó¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¤«?
ÊÝ°é»Î¡¡¤Æ¤£ÀèÀ¸:
ÆÃ¤ËÊÝ°é¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É10%¤°¤é¤¤¾å¤¬¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÄÂ¶â¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¹ÎÄê´¶¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢À¯ÉÜ¤¬¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢ÄÂ¶â¤ò¾å¤²¤ì¤ÐÊÝ°é¤Î¸½¾ì¤Ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í¤¬¼¤á¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£
¤½¤³¤ÏËÍ¤ÏÁ´¤¯¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿Ê¬¡¢ÄÂ¶â¤ò¾å¤²¤¿¤È¤³¤í¤Ç¿Í¤¬¼¤á¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸ú²Ì¤È¤·¤Æ¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢ÊÝ°é»Î¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏµëÎÁ¤¬°Â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤³¤Î¶È³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤¹¤®¤ë¡£
¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬²¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¶ÈÌ³ÉéÃ´¤ÎÉôÊ¬¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÊÄÂ¶â¤¬¡ËÄã¤¤¾å¤Ë¡Ê¶ÈÌ³¤¬¡ËÂçÊÑ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£
¤À¤«¤é¡¢µëÎÁ¤ò¾å¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ÈÌ³ÉéÃ´¤Î¤È¤³¤í¤â¹ç¤ï¤»¤Æ²¼¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢À¯ÉÜ¤¬¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÍÎ¥¤ì¤ä½¸µÒ¤Ê¤É¤Ë¤Ï·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Î¸½¾ì´¶¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ä¹ñ¤â°Õ¼±¤È¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄã¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
==========
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
¿¿»³¿Î¤µ¤ó
¾®Àâ²È ¡Ö¥Ï¥²¥¿¥«¡×¡Ö¥í¥Ã¥¡¼¥É¡×¤Ê¤É
ºÇ¿·Ãø½ñ¤Ë¡Öµ¿¤¦ÎÏ¡×
¤Æ¤£ÀèÀ¸
ÊÝ°é»Î16Ç¯ÌÜ¤Î37ºÐ¡¡°é»ù¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼
SNS¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô200Ëü¿ÍÄ¶
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¾²ÃÈË¼,
»×¤¤¤ä¤ê,
¥Í¥¸,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
ºßÂð°åÎÅ,
ÇÛÀþ,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
Áòµ·,
ºë¶Ì