ºòµ¨2´§¤ÎJ1¿À¸Í¤¬»ÏÆ°¡¡¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡ºòµ¨¤ÎJ1¤Ç2Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Å·¹ÄÇÕÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤È¤Î2´§¤òÃ£À®¤·¤¿¿À¸Í¤¬8Æü¡¢¿À¸Í»ÔÆâ¤Ç»ÏÆ°¤·¡¢Ìó1»þ´ÖÈ¾¡¢¥Ñ¥¹²ó¤·¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£µÈÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¿·¤¿¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ç¾¤È¤·¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿MF»³¸ý¤¬J2Ä¹ºê¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Áª¼ê¤ÏÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¡£ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿FWÉðÆ£¤Ï3Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¿À¸ÍÂÐºö¤â¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯¤ß¤¿¤¤¤Ë°ìÀï°ìÀï¡¢Á´¤Æ¤ò¤µ¤µ¤²¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È³Ð¸ç¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£