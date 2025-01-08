»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Î¸µ¹Ô°÷¡¡µÒ¤¬ÍèÅ¹¤·¤¿ºÝ¤ËÂ¾¤ÎµÒ¤ÎÂß¶â¸Ë¤«¤é¸½¶â¤òÊäÅ¶
¡¡»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Î¸µ¹Ô°÷¤¬Âß¶â¸Ë¤«¤é½½¿ô²¯±ßÁêÅö¤òÅð¤ó¤Ç¤¤¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢¸µ¹Ô°÷¤¬¸½¶â¤òÅð¤ó¤ÀÂß¶â¸Ë¤ËÂ¾¤ÎµÒ¤Î¸½¶â¤òÆþ¤ì¤Æ°ì»þÅª¤ËÊäÅ¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Î´ÉÍý¿¦¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿40Âå¤Î¸µ½÷À¹Ô°÷¤Ï4Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌó60¿Í¤ÎÂß¶â¸Ë¤òÌµÃÇ¤Ç³«¤±¡¢¸ÜµÒ¤¬ÍÂ¤±¤Æ¤¤¤¿µ®¶âÂ°¤Ê¤É½½¿ô²¯±ßÁêÅö¤òÅð¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤·¤ÆÄ¨²ü²ò¸Û¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤¬ÀàÅð»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸µ¹Ô°÷¤¬¸½¶â¤òÅð¤ó¤ÀµÒ¤¬ÍèÅ¹¤·¤¿ºÝ¤Ê¤É¤ËÂ¾¤ÎµÒ¤Î¶â¸Ë¤«¤é¸½¶â¤ò°ì»þÅª¤ËÊäÅ¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Èï³²¤ÎÈ¯³Ð¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Ëµ¶Áõ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢Åð¤ó¤À¸½¶â¤Ê¤É¤ÏÅê»ñ¤Ê¤É¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Î´ÉÍý¿¦¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿40Âå¤Î¸µ½÷À¹Ô°÷¤Ï4Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌó60¿Í¤ÎÂß¶â¸Ë¤òÌµÃÇ¤Ç³«¤±¡¢¸ÜµÒ¤¬ÍÂ¤±¤Æ¤¤¤¿µ®¶âÂ°¤Ê¤É½½¿ô²¯±ßÁêÅö¤òÅð¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤·¤ÆÄ¨²ü²ò¸Û¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤¬ÀàÅð»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸µ¹Ô°÷¤¬¸½¶â¤òÅð¤ó¤ÀµÒ¤¬ÍèÅ¹¤·¤¿ºÝ¤Ê¤É¤ËÂ¾¤ÎµÒ¤Î¶â¸Ë¤«¤é¸½¶â¤ò°ì»þÅª¤ËÊäÅ¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Èï³²¤ÎÈ¯³Ð¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Ëµ¶Áõ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢Åð¤ó¤À¸½¶â¤Ê¤É¤ÏÅê»ñ¤Ê¤É¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£