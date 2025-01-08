¡È´¥ÁçÎóÅç¡ÉÅìµþ¤Ç½»Âð²ÐºÒ¤Î»à¼ÔµÞÁý¡¡À¸³è¤ÎÃæ¤ËÀø¤à°Õ³°¤Ê½Ð²Ð¥ê¥¹¥¯¤â¡Ä
¡¡½»Âð²ÐºÒ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£6Æü¤Þ¤Ç¤Ë30ÆüÏ¢Â³¤Ç´¥ÁçÃí°ÕÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿Åìµþ¤Ç¤Ï¡¢½»Âð²ÐºÒ¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¿ô¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú²èÁü¡ÛÁ´¹ñ¤ÇÁê¼¡¤°½»Âð²ÐºÒ¡¡ÆÍÁ³¤Î²Ð¤Î¼ê¡ÄÁûÁ³¤È¤¹¤ë½»Âð³¹
¢£Í¼Êë¤ì¤Î½»Âð³¹¡¡¾Æ¤±À×¤«¤é1°äÂÎ¡¡Ä¹ºê
¡¡ÆÍÁ³¤Î²Ð¤Î¼ê¤ËÁûÁ³¤È¤¹¤ëÍ¼Êë¤ì¤Î½»Âð³¹¡£6Æü¸á¸å5»þ¤´¤í¡¢Ä¹ºê¸©ÂçÂ¼»Ô¤Ç¡¢½»¿Í¤«¤é¡Ö·úÊª¤Î1³¬¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤¿¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Ð¤ÎÀª¤¤¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¯¡¢Áë¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤Ã¤Æ³°¤Ø¤ÈÇ³¤¨¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¬¥ì¡¼¥¸¤ä¥Ù¥é¥ó¥À¤â±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢¾ÃËÉÂâ¤â¿ô¥«½ê¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢Êü¿å¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£²Ð¤ÎÀª¤¤¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ë¤â²Ð¤ÎÊ´¤¬Èô¤Ó»¶¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡·úÊª¤ÎÎ¢¼ê¤Ë²ó¤ë¤È¡¢1³¬ÉôÊ¬Á´ÂÎ¤Ë²Ð¤Î¼ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Î¢¼ê¤«¤é¤â¾Ã²Ð¤ò»î¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢²°º¬¤òÆÍ¤ÇË¤ê¡¢·ã¤·¤¯±ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡É÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¤È¡¢É÷¤Ë¤¢¤ª¤é¤ì¤Æ¤µ¤é¤ËÇ³¤¨¾å¤¬¤ë±ê¡£ÎÙ¤Î½»Âð¤Ëº£¤Ë¤âÇ³¤¨°Ü¤ê¤½¤¦¤Ê¤Û¤É²Ð¤Î¼ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÃËÉ¡¡
¡ÖÃæ¤Ë1Ì¾¤¤¤ëÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡×
¡¡¸½¾ì¤ËµßµÞÂâ¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬ÅþÃå¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢²Ð¤¬¼ý¤Þ¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åö»þ¡¢½»Âð¤Ë¤Ï²ÈÂ²4¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢3¿Í¤ÏÈòÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢79ºÐÃËÀ¤¬Æ¨¤²ÃÙ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶áÎÙ½»Ì±¡¡
¡Ö¡ÊQ.²¿¿ÍÊë¤é¤·¤«¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡©¡Ë²¿¿Í¡Ä6¿Í¡©¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¦¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È²ÈÂ²6¿Í¡×
¡¡¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢·Ù»¡¤¬¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£Á´¹ñ¤ÇÁê¼¡¤°½»Âð²ÐºÒ
¡¡½»Âð²ÐºÒ¤Ï»¥ËÚ¤Ç¤âÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áë¤«¤éÊ®¤½Ð¤¹·ã¤·¤¤±ê¡£»þÀÞ¡¢ÇúÈ¯²»¤âÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¡£ÌÜ·â¼Ô¡¡
¡ÖÇúÈ¯²»¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ñ¥Á¥Ã¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢ºÙ¤«¤¤ÇúÈ¯²»¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Ê²È¤¬¡ËÆ»Ï©¶´¤ó¤Ç¸þ¤«¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÌÜ¤ÈÉ¡¤ÎÀè¾õÂÖ¤Ç¡£²ÈÁ´ÂÎ¤¬²Ð¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾×·â¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡×
¡¡6Æü¸áÁ°0»þÈ¾¤¹¤®¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤«¤é¡Ö½»Âð¤«¤é±ê¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É20Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Ð¤Î¼ê¤¬¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Â³¡¹¤È¾ÃËÉÂâ°÷¤¬¤Ï¤·¤´¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¾Ã²Ð¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÃ²Ð¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡²Ð¤Ï¤ª¤è¤½6»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾Æ¤±À×¤«¤éÇ¯Îð¤äÀÊÌ¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡7Æü¤â½»Âð²ÐºÒ¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÁê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç¤Ï¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É18Âæ¤¬½ÐÆ°¤¹¤ë²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¡¢½»Âð¤¬Á´¾Æ¡£Ê¡Åç¸©·´»³»Ô¤Ç¤â¡¢Ê¿²°·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¡¢¾Æ¤±À×¤«¤éÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¢£ÀþÏ©±è¤¤¤Î²ÐºÒ¡¡»ÔÌ±¤ÎÂ¤Ë±Æ¶Á¡¡Âçºå
¡¡½»Âð²ÐºÒ¤Ï¡¢»ÔÌ±¤ÎÂ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀþÏ©¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤ÇÇ³¤¨¾å¤¬¤ë±ê¡£3Æü¡¢Âçºå¡¦¾ëÅì¶è¤Çµ¯¤¤¿¥¢¥Ñ¡¼¥È²ÐºÒ¡£¶õ¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢ÀþÏ©¤Î¿¿²£¤Ç±ì¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ð¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´Ö¸å¤Ë¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¡¢1¿Í¤¬µß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²Ð»ö¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤Ï³Ø¸¦ÅÔ»ÔÀþ¤È¤ª¤ª¤µ¤«ÅìÀþ¤Î°ìÉô¶è´Ö¤Ç¡¢¤ª¤è¤½2»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤ê±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Ìî¸©°ÂÆÞÌî»Ô¤Ç¤â¡¢ÀþÏ©¶á¤¯¤Î½»Âð¤Ç·ã¤·¤¤±ê¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£5Æü¡¢ÌÚÂ¤Ê¿²°·ú¤Æ¤Î½»Âð¤«¤é½Ð²Ð¤·¡¢78ºÐ½÷À¤¬´é¤Ê¤É¤Ë¤ä¤±¤É¤ò¤·¤ÆÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶á¤¯¤òÁö¤ëJR¼Ä¥Î°æÀþ¤¬±¿¹Ô¤ò°ì»þ¸«¹ç¤ï¤»¡¢¤ª¤è¤½800¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¢£¡Ö´¥Áç¤ÇÇ³¤¨¹¤¬¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï3ÇÜ¡×
¡¡Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µîÇ¯¡¢ÅÔÆâ¤Ç½»Âð²ÐºÒ¤Ë¤è¤ê»àË´¤·¤¿¿Í¤Ï82¿Í¤Ç¡¢²áµî10Ç¯¤ÇºÇÂ¿¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´¹ñ¤Î·î¤´¤È¤Î½Ð²Ð·ï¿ô¤ò¸«¤ë¤È¡¢12·î¤«¤é3·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡Ö²ÐºÒÂ¿È¯´ü¡×¤Ç²Ð»ö¤ÎÈ¯À¸¤¬ÆÃ¤ËÂ¿¤¯¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²ÐºÒ¤ò¹¤²¤ëÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ï´¥Áç¤Ç¤¹¡£6Æü¡¢Åìµþ¤Ç¤Ï40Æü¤Ö¤ê¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤¿Æü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»¥ËÚ»Ô¾ÃËÉ¶É¤Î¼Â¸³±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢´¥Áç¤·¤¿ÌÚºà¤È¼¾¤Ã¤¿ÌÚºà¤òÆ±»þ¤ËÇ³¤ä¤·¤Þ¤¹¡£¼¾¤Ã¤¿ÌÚºà¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«²Ð¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤°ìÊý¡¢´¥Áç¤·¤¿ÌÚºà¤Ë¤Ï¤ß¤ë¤ß¤ë±ê¤¬Ç³¤¨¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£»¥ËÚ»Ô¾ÃËÉ¶É¡¡ËÉ²Ð°ÂÁ´·¸¡¡º´Æ£¹ä¾ÃËÉ»ÊÎáÊä¡¡
¡Ö¼¾ÅÙ¤ÎÄã¤¤¾ò·ï¤Î²¼¤Ç¤Ï¡¢²Æ¾ì¤Ê¤É¤Î¼¾ÅÙ¤Î¹â¤¤¾ò·ï²¼¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¼Â¸³¤Ç¤ÏÌó3ÇÜÂ®¤¯Ç³¤¨¹¤¬¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤¿Åß¤Ï¡¢²Æ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÇ³¤¨¹¤¬¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬3ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º´Æ£¾ÃËÉ»ÊÎáÊä¡¡
¡ÖÌÚºà¤ÎÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¿åÊ¬ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç°ìÅÙ¡¢²Ð¤¬¤Ä¤¯¤ÈÌÚºà¤¬Ç³¤¨¿Ê¤à¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯Áá¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¢£Åß¾ì¤Î²ÐºÒ¥ê¥¹¥¯¡¡¥¹¥È¡¼¥Ö¡¦¤³¤¿¤Ä¤ËÃí°Õ
¡¡4Æü¡¢»¥ËÚ»Ô¤Çµ¯¤¤¿½»Âð²ÐºÒ¤Ç¤Ï¡¢½»Ì±¤«¤é¡Ö¥¹¥È¡¼¥Ö¤ò¾Ã¤·Ëº¤ì¤Æ1³¬¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤¿¡×¤È¤ÎÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´¨¤µ¤¬Áý¤¹12·î¤«¤é3·î¤´¤í¤Î´Ö¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥Ö²ÐºÒ¤¬Áý¤¨¤ë»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡NITE¡ÊÀ½ÉÊÉ¾²Áµ»½Ñ´ðÈ×µ¡¹½¡Ë¤Ë¤è¤ëÅÅµ¤¥¹¥È¡¼¥Ö¤ò»È¤Ã¤¿¼Â¸³±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¿²ÊÖ¤ê¤òÂÇ¤Ã¤¿»þ¤ËÉÛÃÄ¤¬ÅÅµ¤¥¹¥È¡¼¥Ö¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡9Ê¬¤Û¤É·Ð¤Ä¤È±ì¤¬½Ð»Ï¤á¡¢¤ª¤è¤½30Ê¬·Ð²á¤¹¤ë¤ÈÉÛÃÄ¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¡¢·ã¤·¤¯Ç³¤¨¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¡¡Åß¾ì¤Î¥¹¥È¡¼¥Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê´í¸±À¤â¡Ä¡£NITEÀ½ÉÊ°ÂÁ´¥»¥ó¥¿¡¼À½ÉÊ°ÂÁ´¹Êó²Ý¡¡µÜÀî¼·½Å²ÝÄ¹¡¡
¡Ö¥¹¥È¡¼¥Ö¤Ç°áÎà¤ò´¥¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¥¹¥ë¥Ã¤ÈÍî¤Á¤Æ¤³¤³¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤¬²Ð¼ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²ÐºÒ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¡×
¡¡NITE¤Ë¤è¤ë¼Â¸³±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢ÅÅµ¤¥¹¥È¡¼¥Ö¤Î¾å¤Ë´³¤·¤¿ÀöÂõÊª¤¬¥Ò¡¼¥¿¡¼ÉôÊ¬¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ë¤È¡¢4Ê¬¸å¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¡¢¤ß¤ë¤ß¤ë¤¦¤Á¤ËÇ³¤¨¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢²ÐºÒ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ëÃÈË¼´ï¶ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÜÀî²ÝÄ¹¡¡
¡Ö¤³¤¿¤Ä¤â¤Ç¤¹¤Í¡¢¥Ò¡¼¥¿¡¼¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¹¤®¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ç¤¹¤È¡¢ºÇ°²Ð»ö¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»öÎã¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤¿¤Ä¤ÎÃæ¤ÇÀöÂõÊª¤ò´¥¤«¤·¤¿¤ê¡¢¤³¤¿¤ÄÉÛÃÄ¤¬¥Ò¡¼¥¿¡¼ÉôÊ¬¤ËÄ¹»þ´ÖÀÜ¿¨¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢²ÐºÒ¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡NITE¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2017Ç¯¤«¤é2021Ç¯¤Î5Ç¯´Ö¤Ç¡¢ÅÅµ¤¥¹¥È¡¼¥Ö¤È¤³¤¿¤Ä¤¬¸¶°ø¤Î²ÐºÒ¤Ï347·ï¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á26·ï¤¬»àË´»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÜÀî²ÝÄ¹¡¡
¡ÖÅß¾ì¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÀöÂõÊª¤¬´¥¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ê¥¹¥È¡¼¥Ö¤ä¤³¤¿¤Ä¤Ç¡Ë´¥¤«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ªµ¤»ý¤Á¤âÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤Î¹Ô°Ù¤Ï¤È¤Æ¤â´í¸±¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Åß¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ÐºÒ¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÆ´ï¤ÎÃæ¤Ç·ã¤·¤¯Ç³¤¨¤ë±ê¡£Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¾ÃÆÇ±Õ¤Ç¤¹¡£
¡¡É÷¼ÙÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë¼ûÍ×¤¬Áý¤¹¾ÃÆÇ±Õ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÅÅÅµ¤¤Ë¤è¤ë¾®¤µ¤Ê²Ð²Ö¤Ç¤â°ú²Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢ÍÆ´ï¤ò°Ü¤·ÂØ¤¨¤ë»þ¤Ê¤É¤Î°·¤¤¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¢£Èï³²¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤¿¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥ª¡¼¥Ð¡¼¡×
¡¡µîÇ¯11·î¤Ëµ¯¤¤¿½»Âð²ÐºÒ¤Ç¤Ï¡¢Èï³²¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤ë¡È¤¢¤ë¸½¾Ý¡É¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤Î6³¬·ú¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ¾å³¬¤Çµ¯¤¤¿²Ð»ö¡£²Ð¸µ¤Ï»²±¡µÄ°÷¤ÎÃö¸ýË®»Ò¤µ¤ó¤Î½»µï¤Ç¡¢É×¤ÈÄ¹½÷¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áë¤«¤é±ê¤¬Ê®¤½Ð¤¹¤Û¤É·ã¤·¤¯Ç³¤¨¹¤¬¤ê¡¢·úÊª¤Î6³¬ÉôÊ¬¤Î¤ª¤è¤½150Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç²Ð»ö¤Îµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£¸µ¾ÃËÉÂç³Ø¹»¶µ¼ø¡¡ÉÚ²¬ËÉ§¤µ¤ó¡¡
¡Ö²ÐºÒ¤¬À®Ä¹¤¹¤ëÃÊ³¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡±ê¤ÎÇ®¤Ë¤è¤ê¼¼Æâ¤Î²¹ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¾å¾º¡£¤¢¤ë°ìÄê¤Î²¹ÅÙ¤ËÃ£¤·¤¿»þ¤ËÆÍÁ³¡¢ÊÉ¤ä¾²¡¢²È¶ñ¤Ê¤É¤¬È¯²Ð¤·¡¢µÞ·ã¤Ê±ä¾Æ³ÈÂç¤¬°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅìµþÍý²ÊÂç³Ø¡¦²ÐºÒ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤Ë¤è¤ë¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥ª¡¼¥Ð¡¼¤òºÆ¸½¤·¤¿¼Â¸³±ÇÁü¤Ç¤¹¡£µ¤Ì©À¤¬¹â¤¯¡¢²ÈºâÆ»¶ñ¤¬Â¿¤¯ÃÖ¤«¤ì¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤Ç¡¢²Ð¤ÎÇ³¤¨¹¤¬¤êÊý¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö½é¤Ï¶É½êÅª¤À¤Ã¤¿±ê¤¬¡¢1Ê¬È¾¤Û¤É¤Ç¼þ°Ï¤ËÇ³¤¨°Ü¤ê¡¢¹õ¤¤±ì¤¬½¼Ëþ¡£Éô²°Á´ÂÎ¤¬¹â¤¤Ç®¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼þ°Ï¤Î²È¶ñ¤Ê¤É¤¬È¯²Ð¤·¡¢°ìµ¤¤ËÇ³¤¨¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÚ²¬¤µ¤ó¡¡
¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡¢¤À¤¤¤¿¤¤1000¡î°Ê¾å¡Ê¤ÇÈ¯À¸¡Ë¡£º£¤Ï¶õµ¤¤Î´¥Áç¤·¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Á¤ç¤¦¤É½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î»þ´ü¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤À¤±Ç³¤¨¤Á¤ã¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×
¡Ê¡Ö±©Ä»¿µ°ì ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×2025Ç¯1·î8ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë