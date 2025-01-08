8日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数264、値下がり銘柄数306と、値下がりが優勢だった。



個別ではＳａｐｅｅｔ<269A>、エルテス<3967>、ＢＴＭ<5247>、ＩＮＣＬＵＳＩＶＥ<7078>、リグア<7090>がストップ高。Ｗｉｌｌ Ｓｍａｒｔ<175A>、Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>、リボミック<4591>、ｉｓｐａｃｅ<9348>は一時ストップ高と値を飛ばした。Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ<219A>、ククレブ・アドバイザーズ<276A>、ｖｉｓｕｍｏ<303A>、パルマ<3461>、デジタルプラス<3691>など11銘柄は昨年来高値を更新。ＥｄｕＬａｂ<4427>、ＡＳＪ<2351>、クリーマ<4017>、トラース・オン・プロダクト<6696>、トリプルアイズ<5026>は値上がり率上位に買われた。



一方、ｖｉｓｕｍｏ<303A>がストップ安。Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ<290A>、ＧＶＡ ＴＥＣＨ<298A>、ビースタイルホールディングス<302A>、フォルシア<304A>、ＪＩＧ－ＳＡＷ<3914>など7銘柄は昨年来安値を更新。ＢｌｕｅＭｅｍｅ<4069>、フィスコ<3807>、アスタリスク<6522>、グリッド<5582>、ＨＰＣシステムズ<6597>は値下がり率上位に売られた。



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