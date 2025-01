不朽のミュージカルとして20年以上愛され続けている「ウィキッド」が待望の映画化!

音楽と魔法が彩る感動のエンターテインメント『ウィキッド ふたりの魔女』が2025年3月7日(金)に全国ロードショー。

名作小説「オズの魔法使い」で少女ドロシーがオズの国に迷い込む前に遡り、やがて世界に“悪い魔女”と“善い魔女”として語られることになるエルファバ(シンシア・エリヴォ)とグリンダ(アリアナ・グランデ)の“始まり”を、圧倒的な世界観と驚異の映像美で紡ぐ興奮と感動のエンターテイメントです。

映画『ウィキッド ふたりの魔女』

公開表記:2025年3月7日(金)全国ロードショー

配給元:東宝東和

出演:シンシア・エリヴォ、アリアナ・グランデ、ジョナサン・ベイリー、イーサン・スレイター、ボーウェン・ヤン、ピーター・ディンクレイジwithミシェル・ヨー and ジェフ・ゴールドブラム

監督:ジョン・M・チュウ(『クレイジー・リッチ!』『イン・ザ・ハイツ』)

製作:マーク・プラット(『ラ・ラ・ランド』『リトル・マーメイド』)、デヴィッド・ストーン(「ウィキッド」)

脚本:ウィニー・ホルツマン

原作:ミュージカル劇「ウィキッド」/作詞・作曲:スティーヴン・シュワルツ、脚本:ウィニー・ホルツマン

エルファバ(シンシア・エリヴォ)とグリンダ(アリアナ・グランデ)、対照的な“ふたりの魔女”の眩しくて切ない感動のエンターテイメントが日本上陸。

エミー賞、グラミー賞、トニー賞と数々の受賞歴を持つ実力派シンシア・エリヴォ(ミュージカル「カラーパープル」)と、グラミー賞の常連で世界を魅了し続けるアーティスト、アリアナ・グランデを主演に迎え、『クレイジー・リッチ!』や『イン・ザ・ハイツ』のジョン・M・チュウが監督を務めます。

こちらの特報映像は、「人は邪悪に生まれるの?それとも邪悪になっていくの?」というささやかな問いから始まります。

魔法と幻想の国・オズにあるシズ大学の学生として出会ったエルファバ(シンシア・エリヴォ)とグリンダ(アリアナ・グランデ)。

緑色の肌をもち周囲から誤解され、まだ自分の本当の力を見いだしていないエルファバと、野心的で、まだ自分の本当の心を見いだしていない人気者のグリンダは、寄宿舎で偶然ルームメイトに。

見た目も性格もまったく逆のふたりは、最初こそ衝突し合うが、次第に友情を深めてゆく。

そしてこの出会いが、やがてオズの国の運命を大きく変えることになる…。

映像では、対照的な性格のふたりが、真の魔法を操る力に戸惑いながらも、互いに寄り沿い合い、友情をはぐくんでゆくドラマチックな物語が紡がれていきます。

更にガラスを突き破り、空高く舞い上がるダイナミックな飛行シーンや、オズの国で繰り広げられる冒険の数々、そして秘められた可能性の開花と共に、彼女たちが辿る運命の一端が描かれていきます。

偉大な魔法使いのもとへと旅立ち、やがて世界に「悪い魔女」「善い魔女」と語られることになるふたりの“始まり”とは?

眩しくて切ないふたりのコントラストに、期待の高まる特報映像に仕上がっています。

ポスタービジュアルには、魔女のような装いのエルファバと、華やかなドレスを身にまとうグリンダの姿が。

緑とピンクで対照的に彩られた世界の中で、その壁を越えようと互いに手を伸ばし合うふたりの姿は、どこか切なく幻想的なポスタービジュアルとなっています。

『ウィキッド ふたりの魔女』主要キャラクター

エルファバとグリンダを演じるシンシア・エリヴォとアリアナ・グランデのほか、シズ大学の威厳ある学長マダム・モリブル役に、『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』でアカデミー賞®主演女優賞に輝いたミシェル・ヨー、伝説のオズの魔法使いを『ジュラシック・パーク』シリーズのジェフ・ゴールドブラムが演じます。

そのほか、ジョナサン・ベイリー(ドラマ「ブリジャートン家」)や、トニー賞ノミネート歴を誇るイーサン・スレイターなど、ふたりの友情の物語を更に彩る2025年の最注目作品に相応しい豪華なキャスト陣が集結!

後の“悪い魔女”エルファバ&後の“善い魔女”グリンダ

全身黒の衣服を身に纏い、エメラルドシティを背に凛とした表情を見せる後の“悪い魔女”エルファバ(シンシア・エリヴォ)と、ティアラにピンクのドレスという装いでシャボン玉に包まれ優雅に宙に舞う後の“善い魔女”グリンダ(アリアナ・グランデ)。

周りから疎まれ1人孤独に過ごしてきたエルファバと、愛情いっぱいに育てられ常にクラスの人気者として生きてきたグリンダ。

オズの国の最高学府シズ大学で出会ったふたりは、最初こそ性格や育ってきた環境の違いから反目し合うが、徐々にお互いを理解し友情を深めていく。

そしてこの出会いが、その後のふたりの人生と、オズの国の運命を永遠に変えてしまうことになる…。

ウィンキー国の王子 フィエロ

そんなふたりの物語に影響を与えるのが、シズ大学に転校してくるウィンキー国の王子フィエロ(ジョナサン・ベイリー)。

美しい毛並みの馬を撫でながら後ろを振り返る色気たっぷりの甘いマスクからも想像がつく通り、転校初日からフィエロに見惚れる生徒が続出。

女子生徒のみならず学校中を虜にしていく。

シズ大学の魔法学の権威 マダム・モリブル

険しい表情で天候を操る魔法を繰り出しているのは、シズ大学の魔法学の権威マダム・モリブル(ミシェル・ヨー)。

多くの学生が彼女の元で学びたいがためにシズ大学に入学してくるほどのカリスマ性を誇り、エルファバの才能にいち早く気付く人物である。

オズの魔法使い

予告編でも強烈なインパクトを残す迫力満点の巨大な頭を操るのは、オズの国を統治し、最も偉大で恐れられているオズの魔法使い(ジェフ・ゴールドブラム)。

マンチキン国出身のボック

ひそかにグリンダに好意を寄せているマンチキン国出身のボック(イーサン・スレイター)

エルファバの妹 ネッサローズ

車椅子に乗り優しく微笑むエルファバの妹ネッサローズ(マリッサ・ボーディ)

グリンダの友人 ファニー

グリンダの友人でゴシップ好きの皮肉屋ファニー(ボーウェン・ヤン)

グリンダの友人 シェンシェン

同じくグリンダの友人でファニーの相棒のシェンシェン(ブロンウィン・ジェームズ)

動物教師 ディラモンド教授

シズ大学で歴史学部を率いる動物教師のひとりのディラモンド教授(ピーター・ディンクレイジ)

個性豊かな登場人物たちと共に青春時代を過ごしたエルファバとグリンダの絆、そして世界が涙する彼女たちのドラマチックな運命。

切なくて美しい感動のエンターテインメント!

全世界を感動と熱狂の渦に巻き込んでいる『ウィキッド ふたりの魔女』は2025年3月7日(金)より、全国ロードショーです。

© Universal Studios. All Rights Reserved.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

