ÂÎÁà¤Î³þÏÂËá¡õÃ«Àî¹Ò¡õÃ«ÀîæÆ¡¢2¡¦9¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡¡½é¤ÎÆóÉôÀ©¡¢¡ÖÎÁÍý´ë²è¥í¥±¡×¤â
¡¡ÂÎÁà¤Î³þÏÂËá¡¢Ã«Àî¹Ò¡¢Ã«ÀîæÆ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØGYM FAN¡ªvol.3¡Ù¤¬2·î9Æü¡¢Åìµþ¡¦SOCIAL SPACE AKASAKA¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºòÇ¯¤Ï¡Ä³Ú´ï¤Î±éÁÕ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë³þÏÂËá¡õÃ«Àî¹Ò¡õÃ«ÀîæÆ
¡¡²áµî2²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Ë¬¤ì¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤ä³¤³°¤Ç¤ÎÎ¢ÏÃ¡¢³ÆÁª¼ê¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¤ªÅÚ»º¤ä¡Ø4shot»£±Æ·ô¡Ù¤ò´Þ¤àÆÃÊÌÃêÁª²ñ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¤Ï¡¢½é¤á¤ÆÆóÉô³«ºÅ¤¬·èÄê¡£Âè°ìÉô¡Ê¸á¸å3»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤Ç¤Ï¡ÖÎÁÍý´ë²è¥í¥±¡×¤ÈÂê¤·¡¢3Áª¼ê¤¬¡ÈÃËÈÓ¤Å¤¯¤ê¡É¤ËÄ©Àï¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£ÂèÆóÉô¡Ê¸á¸å6»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ÈÂê¤·¡¢ºòÇ¯¤Î¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤â¿·¤·¤¤¶¥µ»¤ËÄ©Àï¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÁ÷¤ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢Íè¾ì¼Ô»²²Ã¤Î´ë²è¤ä¡Ø4shot»£±Æ·ô¡Ù´Þ¤àÆÃÊÌÃêÁª²ñ¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Íè¾ì¼ÔÁ´°÷¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºòÇ¯¤Ï¡Ä³Ú´ï¤Î±éÁÕ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë³þÏÂËá¡õÃ«Àî¹Ò¡õÃ«ÀîæÆ
¡¡²áµî2²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Ë¬¤ì¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤ä³¤³°¤Ç¤ÎÎ¢ÏÃ¡¢³ÆÁª¼ê¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¤ªÅÚ»º¤ä¡Ø4shot»£±Æ·ô¡Ù¤ò´Þ¤àÆÃÊÌÃêÁª²ñ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¤Ï¡¢½é¤á¤ÆÆóÉô³«ºÅ¤¬·èÄê¡£Âè°ìÉô¡Ê¸á¸å3»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤Ç¤Ï¡ÖÎÁÍý´ë²è¥í¥±¡×¤ÈÂê¤·¡¢3Áª¼ê¤¬¡ÈÃËÈÓ¤Å¤¯¤ê¡É¤ËÄ©Àï¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£ÂèÆóÉô¡Ê¸á¸å6»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ÈÂê¤·¡¢ºòÇ¯¤Î¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤â¿·¤·¤¤¶¥µ»¤ËÄ©Àï¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÁ÷¤ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢Íè¾ì¼Ô»²²Ã¤Î´ë²è¤ä¡Ø4shot»£±Æ·ô¡Ù´Þ¤àÆÃÊÌÃêÁª²ñ¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Íè¾ì¼ÔÁ´°÷¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ëÍ½Äê¡£