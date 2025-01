¿å¸¶´õ»Ò¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤é¤Î¿·Ç¯½éÅê¹Æ¤ÇÎø¿Í¤È¤ÎÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª

モデルの水原希子が7日、自身のInstagramを更新し、恋人との密着ショットを披露した。この投稿は多くのファンの注目を集めている。水原は、「Lots of love and happiness in my heart 2025 is beautiful already Happy new year from down under 🇦🇺」とコメントし、オーストラリアからの新年の挨拶を届けた。恋人でピアニストのジョン・キャロル・カービーの膝の上に乗り密着したショット、室内でのトレーニング姿など、オフショットを続々と披露している。ユーザーからは「年明けから微笑ましいです」「動画から聞こえてくるきこちゃんの声は幸せが溢れてる」「仲良しなのが伝わる」といった反響が寄せられている。