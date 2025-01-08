Åß·¿¶¯¤Þ¤êÀÐÀî¸©Æâ¤ÏÂçÀã¤Î¤ª¤½¤ì¤â ¸òÄÌ¾ã³²¤äÇ½ÅÐ¤Ç¤ÏÀã¤Ë¤è¤ëÂ»½ý¤·¤¿½»Âð¤Ê¤É¤ÎÅÝ²õ¤ËÃí°Õ¤ò ºÇ¿·¤ÎÀã¤ÈÉ÷¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
9Æü(ÌÚ)¤Ë¤«¤±¤ÆÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢ÀÐÀî¸©Æâ¤Ç¤Ï»³ÃÏ¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ä¹ë±«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ»½ý¤ò¼õ¤±¤¿½»Âð¤Ç¤ÏÀã¤Î½Å¤ß¤Ë¤è¤ëÅÝ²õ¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
8Æü¤ÎËÌÎ¦¤ÎÀã¤ÈÉ÷¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Åß·¿¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢³¤¾å¤òÃæ¿´¤ËÉ÷¤â¶¯¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
À¾¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤¯¡¢»³ÃÏ¤Ç¤ÏÂçÀã¤Î¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
9Æü¤Ï¡¢ÆüÃæ¤âÀã¤ÏÃÇÂ³Åª¤Ë¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìë¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÈ¯Ã£¤·¤¿Àã±À¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Ç½ÅÐ¤Ç¤âÀã¤Î¹ß¤êÊý¤¬¶¯¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
9Æü¤ÎÆüÃæ¤Ï¡¢¤È¤³¤í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ÷Â®¤¬20¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤ÎÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¯¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
10Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÀÐÀî¸©Æâ¤Ç¤Ï²Ã²ì¤Î»³ÃÏ¤òÃæ¿´¤ËÀã¤Î¹ß¤ëÎÌ¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ú9Æü¸áÁ°6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¡ÊÂ¿¤¤½ê¡Ë¡Û²Ã²ìÊ¿ÃÏ 10¥»¥ó¥Á²Ã²ì»³ÃÏ 40¥»¥ó¥ÁÇ½ÅÐÊ¿ÃÏ 15¥»¥ó¥ÁÇ½ÅÐ»³ÃÏ 25¥»¥ó¥Á
¡Ú10Æü¸áÁ°6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¡ÊÂ¿¤¤½ê¡Ë¡Û²Ã²ìÊ¿ÃÏ 20¥»¥ó¥Á²Ã²ì»³ÃÏ 70¥»¥ó¥ÁÇ½ÅÐÊ¿ÃÏ 30¥»¥ó¥ÁÇ½ÅÐ»³ÃÏ 40¥»¥ó¥Á
¡Ú11Æü¸áÁ°6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¡ÊÂ¿¤¤½ê¡Ë¡Û²Ã²ìÊ¿ÃÏ 15¥»¥ó¥Á²Ã²ì»³ÃÏ 50¥»¥ó¥ÁÇ½ÅÐÊ¿ÃÏ 10¥»¥ó¥ÁÇ½ÅÐ»³ÃÏ 30¥»¥ó¥Á
8Æü¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÍë¤ò¤È¤â¤Ê¤Ã¤ÆÀã¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
9Æü°Ê¹ß¤âÀã¤ÏÃÇÂ³Åª¤Ë¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
10Æü(¶â)¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÂçÀã¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ä¹ë±«¤Ë¤è¤êÂ»½ý¤ò¼õ¤±¤¿½»Âð¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢ÀÑÀã¤Î½Å¤ß¤Ë¤è¤ëÅÝ²õ¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£