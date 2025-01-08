¡Ö¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡ª¡×#2i2 Å·±©´õ½ã¡¢¶Ë³Ú´é¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¿åÃåÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡ô2i2 Å·±©´õ½ã¤¬¡¢7Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢X¤ò¹¹¿·¡£¶Ë³Ú´é¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¿åÃåÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È1ÅÀ¡ÛÅ·±©´õ½ã¤Î¡ÈÉâ¤ÎØ¡É¥Ð¥¹¥È¤Ë»ëÀþ½¸Ãæ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÆþÍá¥«¥Ã¥È
¥¼¥í¥¤¥Á¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¤Ë½êÂ°¤·¡¢¿¹Åè¤¢¤ó¤ê¡¢½½Ì£¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¢ô2i2¡Ê¥Ë¡¼¥Ë¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÅ·±©´õ½ã¡£
Å·±©¤Ï7Æü¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈX¤ò¹¹¿·¡£¿á¤½Ð¤·¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¤Î¡È¶Ë³Ú¡É´é¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¿åÃåÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãµ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤½¤¦¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö±Ù¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖºÇ¹â¤Îµ¤Ê¬¤Ê¤Î¤¬ÎÉ¡Á¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¡Ö¥¹¥«¡¼¥ÈÎö¤±¤Æ¤ë¡Ä¡×#2i2 Å·±©´õ½ã¡¢¤à¤Ã¤Á¤êÂÀ¤â¤â¤Ë»ëÀþÃ¥¤ï¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È1ÅÀ¡ÛÅ·±©´õ½ã¤Î¡ÈÉâ¤ÎØ¡É¥Ð¥¹¥È¤Ë»ëÀþ½¸Ãæ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÆþÍá¥«¥Ã¥È
¥¼¥í¥¤¥Á¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¤Ë½êÂ°¤·¡¢¿¹Åè¤¢¤ó¤ê¡¢½½Ì£¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¢ô2i2¡Ê¥Ë¡¼¥Ë¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÅ·±©´õ½ã¡£
Å·±©¤Ï7Æü¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈX¤ò¹¹¿·¡£¿á¤½Ð¤·¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¤Î¡È¶Ë³Ú¡É´é¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¿åÃåÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãµ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤½¤¦¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö±Ù¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖºÇ¹â¤Îµ¤Ê¬¤Ê¤Î¤¬ÎÉ¡Á¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¡Ö¥¹¥«¡¼¥ÈÎö¤±¤Æ¤ë¡Ä¡×#2i2 Å·±©´õ½ã¡¢¤à¤Ã¤Á¤êÂÀ¤â¤â¤Ë»ëÀþÃ¥¤ï¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«