大相撲の元大関でタレントのKONISHIKI(本名:小錦八十吉/61)が8日、自身のインスタグラムを更新。結婚21周年を迎えた妻との“顔出し”2ショット動画を公開した。KONISHIKIは「#21anniversary #wedding」などのハッシュタグを付け、妻とお祝いした日の様子をまとめたコラージュ動画をアップ。夫婦で寄り添い片手同士をあわせてハートマークを作る姿もあり、夫婦の仲むつまじさがにじみ出ている。

投稿では英語で「I’m so lucky to wife not only beautiful but her is even more has beautiful heart, I only can do what I do because she is my biggest supporter love her forever, looking forward to more years together」と記し、妻への愛や感謝を伝えている。