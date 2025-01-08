¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×½Ð±é¤ÇÏÃÂêÊ¨Æ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦à¤ªÃÄ»Ò¥á¥¬¥Íá»Ñ¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤Í×ÁÇ¤¬½ÂÂÚ¡×¡Ö¥é¥¤¥À¡¼¥¹ºÇ¹â¤Ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¤ªÃÄ»Ò¡ß´ã¶À¡ß¥é¥¤¥À¡¼¥¹⁉
¡¡Ä«¤Î¤ªÆëÀ÷¤ß¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×(TBS)¤ÇÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¡¢10¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡áLOVE¡Ê¥¤¥³¡¼¥ë¥é¥Ö¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÂçÃ«±ÇÈþÎ¤¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦°ìÌÌ¤ò¸«¤»È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö½é·Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡£¤ª¤ß¤¯¤¸¤ÏËöµÈ¤Ç¤·¤¿¡ª¤ª»Å»ö¤ä³Ø¹»»Ï¤Þ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¡Á¡×¤È¤·¤Æ¼Ì¿¿5Ëç¤òÅê¹Æ¡£¤ªÃÄ»Ò¥Ø¥¢¡¼¤Ë´ã¶À¤ò¤«¤±¡¢¥é¥¤¥À¡¼¥¹¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê³Ê¹¥¤Ç¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤âÂçÀä»¿
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤Í×ÁÇ¤¬½ÂÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¡Ö´ã¶À¤¨¤ß¤êºÇ¹â¤À¡×¡Ö¥¢¥é¥ì¤Á¤ä¤ó¡Á¡×¡Ö¥é¥¤¥À¡¼¥¹ºÇ¹â¤Ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ß¤ê¤Ë¤ã¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£