ÃæÀîæÆ»Ò¡¢¸µÃ¶¤Ë°¦Ç¤È¤ªÊÌ¤ì ÈáÄË¤Ê»×¤¤¤Ä¤Å¤ë¡ÖËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/08¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬1·î8Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£1·î1Æü¤Ë°¦Ç¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÀîæÆ»Ò¡¢°¦Ç¤Î°ä±Æ¥¤¥é¥¹¥È
ÃæÀî¤Ï¡Ö»äÃ£¤ÎºÇ°¦¤Î¥«¥¹¥Æ¥é¤¬fip¡Ê¢¨ÇÅÁÀ÷ÀÊ¢Ëì±ê¡ËºÆÈ¯¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤ÆÆ®ÉÂ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¸µÃ¶¤ËÅ·¹ñ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°¦Ç¡¦¥«¥¹¥Æ¥é¤Î»àµî¤òÊó¹ð¡£¡ÖÊì¤ÎÃÂÀ¸ÆüÂç³¢Æü¿É¤¤ÃæÁª¤Ð¤º¤Ë¸µÃ¶¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¯¤ì¤¿»ö »äÃ£¤¬¤ª¸«Éñ¤¤¤«¤éµ¢¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë»äÃ£¤ËºÇ¸å¤ò¸«¤»¤º¤ËÀÂ¤Ã¤¿¥«¥¹¥Æ¥é¤ÎÍ¥¤·¤µ¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¥«¥¹¥Æ¥é¤ß¤¿¤¤¤ÊÆÃÊÌ¤Ê»Ò¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó ²ù¤·¤¤¤Ç¤¹ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¡×¤ÈÈáÄË¤Ê»×¤¤¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï°ä±Æ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥«¥¹¥Æ¥é¤È°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯12·î11Æü¤Ë¤Ï¡¢°¦Ç¤Î¥·¥ç¥³¥é¡¦¥¢¥¯¥¢¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÀîæÆ»Ò¡¢°¦Ç¤Î°ä±Æ¥¤¥é¥¹¥È
¢¡ÃæÀîæÆ»Ò¡¢°¦Ç¤È¤ÎÊÌ¤ì¤òÊó¹ð
ÃæÀî¤Ï¡Ö»äÃ£¤ÎºÇ°¦¤Î¥«¥¹¥Æ¥é¤¬fip¡Ê¢¨ÇÅÁÀ÷ÀÊ¢Ëì±ê¡ËºÆÈ¯¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤ÆÆ®ÉÂ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¸µÃ¶¤ËÅ·¹ñ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°¦Ç¡¦¥«¥¹¥Æ¥é¤Î»àµî¤òÊó¹ð¡£¡ÖÊì¤ÎÃÂÀ¸ÆüÂç³¢Æü¿É¤¤ÃæÁª¤Ð¤º¤Ë¸µÃ¶¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¯¤ì¤¿»ö »äÃ£¤¬¤ª¸«Éñ¤¤¤«¤éµ¢¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë»äÃ£¤ËºÇ¸å¤ò¸«¤»¤º¤ËÀÂ¤Ã¤¿¥«¥¹¥Æ¥é¤ÎÍ¥¤·¤µ¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¥«¥¹¥Æ¥é¤ß¤¿¤¤¤ÊÆÃÊÌ¤Ê»Ò¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó ²ù¤·¤¤¤Ç¤¹ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¡×¤ÈÈáÄË¤Ê»×¤¤¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï°ä±Æ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥«¥¹¥Æ¥é¤È°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯12·î11Æü¤Ë¤Ï¡¢°¦Ç¤Î¥·¥ç¥³¥é¡¦¥¢¥¯¥¢¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
»äÃ£¤ÎºÇ°¦¤Î¥«¥¹¥Æ¥é¤¬fipºÆÈ¯¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤ÆÆ®ÉÂ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬— ?ÃæÀîæÆ»Ò???? (@shoko55mmts) January 8, 2025
¸µÃ¶¤ËÅ·¹ñ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿
Êì¤ÎÃÂÀ¸ÆüÂç³¢Æü¿É¤¤ÃæÁª¤Ð¤º¤Ë¸µÃ¶¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¯¤ì¤¿»ö
»äÃ£¤¬¤ª¸«Éñ¤¤¤«¤éµ¢¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë»äÃ£¤ËºÇ¸å¤ò¸«¤»¤º¤ËÀÂ¤Ã¤¿¥«¥¹¥Æ¥é¤ÎÍ¥¤·¤µ
¤Þ¤À°ìºÐÈ¾¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀ¤¤«¤éÉÂµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¡Ä pic.twitter.com/SEbeImIO6l
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û