¡Ö£Ä£á£ù£Ä£á£ù¡¥¡×¥Ò¥í¥ß¡¢¡ÖÌýÃÇ¤Ï¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×ÂçÊª²Î¼ê¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¡¡»³Î¤Î¼ÂÀ¤¬»ØÅ¦¡Ö¤½¤ì·§¤ÎÂÐ½èË¡¤Ç¤¹¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö£Ä£á£ù£Ä£á£ù¡¥¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£¹»þ¡Ë¤¬£·Æü¡¢À¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿£±£µÆü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤È£µ¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ä£á¡½£é£Ã£Å¡×¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¡Ö£Æ£Õ£Î£Ë£Å£Ù£Ó¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤È»£±Æ¥ª¥Õ±ÇÁü¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¸òÎ®¤Î¤¢¤ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ò¥í¥ß¤ÏÉáÃÊ¤ÎÏÂÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¡ÖÉáÃÊ¤Ï»×¤Ã¤¿¤è¤êÍ¥¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤·¤«¤·¡Ö¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌýÃÇ¤Ï¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤¢¡Á¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤Ê¡Á¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¤â¡¢µÞ¤Ë嚙¤ó¤Ç¤¯¤ë¤ó¤Ç¡Ä¡×¤ÈÃçÎÉ¤·¤Ê¤À¤±¤Ë¸À¤¨¤ë¾éÃÌ¤Þ¤¸¤ê¤Î¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤¹¤ë¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÇú¾Ð¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¥Ò¥í¥ß¤Ï¡ÖÌýÃÇ¤Ï¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤ò¸«¤¿¤Þ¤Þ¸å¤í¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÌÜ¤òÎ¥¤¹¤È¥¬¥Ã¤ÈÍè¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÊäÂ¤¹¤ë¤È¡¢£Í£Ã¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤Ï¡Ö¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¡¢¤½¤ì·§¤ÎÂÐ½èË¡¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥Ò¥í¥ß¤Ï¡Ö¼ã¤¤¿Í¤¬¡ÊÏÂÅÄ¤È¡Ë¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¡£µÛ¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡×¤ÈÏÂÅÄ¤ò·É¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£