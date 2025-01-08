Gakken¡¢Âç¿Íµ¤¤ÇÉÊÇö¤Ê¡ÖºÇ¶¯²¦¿Þ´Õ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Ð¥È¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡×¸½¼ÂÀ¤³¦ÊÔ/¶õÁÛÀ¤³¦ÊÔ¡×¤òÁýºþ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤òÅ½¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤¬¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤éºÇ¶¯À¸Êª¤ò·è¤á¤ë¡¢Í·¤Ó¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¿Þ´Õ
²Á³Ê¡§1,540±ß
¡ÚºÇ¶¯²¦¿Þ´Õ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Ð¥È¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡¡¶õÁÛÀ¤³¦ÊÔ¡Û
²Á³Ê¡§1,540±ß
¡¡Gakken¤Ï¡¢11·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ìÂç¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖºÇ¶¯²¦¿Þ´Õ¡×¥·¥êー¥º½é¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Ö¥Ã¥¯¡ÖºÇ¶¯²¦¿Þ´Õ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Ð¥È¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡¡¸½¼ÂÀ¤³¦ÊÔ¡×¤È¡ÖºÇ¶¯²¦¿Þ´Õ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Ð¥È¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡¡¶õÁÛÀ¤³¦ÊÔ¡×¤òÁýºþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤Ï1·îËö～2·î¾å½Ü¤´¤í¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ÖºÇ¶¯²¦¿Þ´Õ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Ð¥È¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡×¤Î¡Ö¸½¼ÂÀ¤³¦ÊÔ¡×¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¥¾¥¦¤ä¥·¥ã¥Á¤Ê¤É¤ÎÆ°Êª¤ä¶²Îµ¡¢º«Ãî¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊºÇ¶¯À¸Êª¤ò½¸¤á¤¿¿Þ´Õ¡£°ìÊý¤Î¡Ö¶õÁÛÀ¤³¦ÊÔ¡×¤Ï¥ªー¥Ç¥£¥ó¤ä¥®¥ë¥¬¥á¥Ã¥·¥å¡¢¥Ú¥ë¥»¥¦¥¹¤Ê¤É¿ÀÏÃ¤Î±ÑÍº¤ä¥â¥ó¥¹¥¿ー¤ò½¸¤á¤¿¿Þ´Õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚºÇ¶¯²¦¿Þ´Õ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Ð¥È¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡¡¸½¼ÂÀ¤³¦ÊÔ¡Û ¡ÚºÇ¶¯²¦¿Þ´Õ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Ð¥È¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡¡¶õÁÛÀ¤³¦ÊÔ¡Û
¡¡¤É¤Á¤é¤â¿Þ´Õ¤ä¥¯¥¤¥º¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ò¥ó¥È¤Ë±è¤Ã¤Æ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥·ー¥ë¤òÅ½¤Ã¤Æ´°À®¤µ¤»¤ë¥Úー¥¸¤È¡¢ÂÐÀïÉ½¤ä¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡¢¥Ð¥È¥ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Í³¤Ë¥Ð¥È¥ë¤ò¹Í¤¨¤Æ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤ÇÍ·¤Ù¤ë¥Úー¥¸¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¥Úー¥¸¤ÇÅ½¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤¬¤·¤¿¤ê¤È·«¤êÊÖ¤·Í·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢È¯ÁÛ¼¡Âè¤ÇÍ·¤ÓÊý¤ÏÌµ¸Â¤Ë¹¤¬¤ë¡£
¥¯¥ê¥¢¥±ー¥¹ÉÕ¤¤Ç¡¢½Ð¤«¤±¤ë»þ¤Ë¤â·ÈÂÓ¤·¤ä¤¹¤¤
¡¡Âç¤¤á¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç½À¤é¤«¤¤¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡¢¡Ö¸½¼ÂÀ¤³¦ÊÔ¡×¡¢¡Ö¶õÁÛÀ¤³¦ÊÔ¡×¤È¤â¤Ë³Æ28Ëç¤¬ÉÕÂ°¡£³«ÊÄ¤¬´ÊÃ±¤Ê¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÍÑ¥¯¥ê¥¢¼ýÇ¼¥±ー¥¹¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÊÒÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÊÒ¤Å¤±¤Î½¬´·²½¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¡£
³Ú¤·¤¯Í·¤ó¤Ç¡¢¹Í¤¨¤ëÎÏ¤äÁÛÁüÎÏ¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¡Ö¸½¼ÂÀ¤³¦ÊÔ¡×¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È
¡Ö¶õÁÛÀ¤³¦ÊÔ¡×¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È