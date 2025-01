¤Ò¤â¤Î¤ä¤ß¤«¤ó¤Ê¤É°ËÆ¦È¾Åç¤ÎÃÏ¾ì»ºÉÊ¡ªÂè31²ó°ËÅì²¹Àô¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»Ô

伊東市は、令和7年1月25(土)、26日(日)に松川藤の広場(静岡県伊東市渚町1)で「第31回伊東温泉めちゃくちゃ市」を開催します。

第31回伊東温泉めちゃくちゃ市

伊東市は、令和7年1月25(土)、26日(日)に松川藤の広場(静岡県伊東市渚町1)で「第31回伊東温泉めちゃくちゃ市」を開催。

伊東温泉めちゃくちゃ市は、採れたて野菜、特産品の干物、地元銘菓などを“めちゃくちゃに安い”値段で買うことができる大物産市です。

ステージイベントの「めちゃくちゃ大オークション」では特大ひものや伊東温泉ペア宿泊券などの出展を予定しています。

また、来場者参加型のアトラクションも実施予定です。

出店ブースでは、ひものやみかんなど伊豆半島の地場産品を始めとして、姉妹都市の長野県諏訪市や友好都市の福島県広野町の特産品などが“めちゃくちゃ市”特別価格で入手できます。

当日は、会場近くの大川橋駐車場、なぎさ観光駐車場の無料開放を予定しています。

また、伊東駅とマリンタウンから会場である松川藤の広場まで、ワンコインシャトルバスも運行しています。

【めちゃくちゃ市開催日時】

日時:令和7年1月25日(土)9:00〜16:00

26日(日)9:00〜15:00

会場:松川藤の広場(静岡県伊東市渚町1)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ひものやみかんなど伊豆半島の地場産品!第31回伊東温泉めちゃくちゃ市 appeared first on Dtimes.