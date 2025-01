話題の新店13軒をまとめて紹介！ 関東初出店の「資さんうどん」から、人気イタリアンが手掛けるフォカッチャサンド専門店まで

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. 天ぷら 朔月(大阪・日本橋)

2024年9月、大阪・日本橋駅近くに「天ぷら 朔月」がオープンしました。大阪を代表する天ぷらの名店「旬彩天 つちや」出身の料理人が独立し、オープンしたお店です。

天ぷら 朔月 写真:お店から

2. 資さんうどん八千代店(千葉・八千代緑が丘)

<店舗情報>◆天ぷら 朔月住所 : 大阪府大阪市中央区島之内2-9-26 1FTEL : 06-6755-8303

北九州で40年以上にわたり愛されているうどんチェーン店「資さんうどん」が、関東に進出。2024年12月、記念すべき関東エリア1号店が千葉県八千代市にオープンしました。

資さんうどん 八千代店 写真:お店から

3. 京AFURI SAKE & RAMEN by SHIMOGAMOSARYO(東京・銀座)

<店舗情報>◆資さんうどん 八千代店住所 : 千葉県八千代市大和田新田1062-6TEL : 047-456-8580

2024年11月、東急プラザ銀座に「京AFURI SAKE & RAMEN by SHIMOGAMOSARYO(キョウアフリ サケ アンド ラーメン バイ シモガモサリョウ)」がオープンしました。京の老舗「下鴨茶寮」と国内外で人気のラーメンブランド「AFURI」がタッグを組んで生まれたラーメン店とあって、早くも注目を集めています。

京AFURI SAKE & RAMEN by SHIMOGAMOSARYO 出典:マーコラーメンさん

4. 天ぷら上村(神奈川・阪東橋)

<店舗情報>◆京AFURI SAKE & RAMEN by SHIMOGAMOSARYO住所 : 東京都中央区銀座5-2-1 東急プラザ銀座 11FTEL : 03-6264-5264

2024年10月、阪東橋駅から徒歩5分ほどの場所に、軽やかな天ぷらを楽しめる「天ぷら上村」がオープンしました。

天ぷら上村 写真:お店から

5. Chunk & MOG(神奈川・横浜)

<店舗情報>◆天ぷら上村住所 : 神奈川県横浜市南区白妙町3-40-1 加藤ビル 1FTEL : 045-315-2904

焼き菓子ブームの中、ちょっぴりジャンクでボリューミーなアメリカンクッキーが人気を呼んでいます。そんなアメリカンクッキー専門店「Chunk & MOG(チャンク&モグ)」が、2024年7月、横浜みなとみらいにある横浜ワールドポーターズにオープンしました。

Chunk&MOG 写真:お店から

6. 真打 英多朗(京都・四条大宮)

<店舗情報>◆Chunk&MOG住所 : 神奈川県横浜市中区新港2-2-1 横浜ワールドポーターズ 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年6月に惜しまれつつ閉店したうどんとラーメンの店「真打 英多朗」が、同年11月、四条大宮駅から徒歩2分ほどの場所で再オープンしました。

真打 英多朗 写真:お店から

7. 山田のうなぎ・うな骨らーめん 築地本店(東京・築地)

<店舗情報>◆真打 英多朗住所 : 京都府京都市中京区壬生坊城町5-2TEL : 050-5594-9342

2024年11月、築地駅から徒歩7分ほどの場所に、うなぎの骨からだしを取ったラーメンを提供する「山田のうなぎ・うな骨らーめん 築地本店」がオープンしました。

山田のうなぎ・うな骨らーめん 築地本店 出典:やーまん9さん

8. 博多おでん自然薯 ちかっぱ堂(東京・中目黒)

<店舗情報>◆山田のうなぎ・うな骨らーめん 築地本店住所 : 東京都中央区築地6-21-4 築地大長ビルTEL : 不明の為情報お待ちしております

あったかいおでんが食べたいなあ。そんな気分にぴったりの店が、中目黒に2024年10月にオープンした「博多おでん自然薯 ちかっぱ堂」です。一皿ずつ供されるオリジナリティあふれるおでんがおいしいと評判で、連日賑わいを見せています。

博多おでん自然薯 ちかっぱ堂 写真:お店から

9. hanon(東京・神泉)

<店舗情報>◆博多おでん自然薯 ちかっぱ堂住所 : 東京都目黒区青葉台1-27-10 アーベイン青葉台 1FTEL : 050-5594-6408

ニューヨークタイムズ紙の二つ星を獲得したブルックリンの人気うどんレストラン「hanon(ハノン)」が2024年12月、渋谷区神泉にオープンしました。

hanon 写真:お店から

10. TUTU(学芸大学)

<店舗情報>◆hanon住所 : 東京都渋谷区神泉9-12 Casa de Cielo 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年10月、学芸大学、高架下にできた商業施設「GAKUDAI PARK STREET」に「TUTU(トゥトゥ)」がオープンしました。学芸大学の人気イタリアン「リ・カーリカ」が作った、昼はフォカッチャサンド専門店、夜はワインバーとなる店です。

TUTU 出典:yamay630さん

11. クレープリー野毛のクマさん(神奈川・桜木町)

<店舗情報>◆TUTU住所 : 東京都目黒区鷹番3-4-25 GAKUDAI PARK STREET 14-13区画TEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年10月、桜木町駅から徒歩約5分のところに「クレープリー野毛のクマさん」がオープンしました。元町の人気店「汐汲坂のクレープ屋さん」がプロデュースする新店舗です。

クレープリー野毛のクマさん 出典:井之頭海五郎さん

12. GINGER -SPICE GARDEN-(神奈川・川崎)

<店舗情報>◆クレープリー野毛のクマさん住所 : 神奈川県横浜市中区野毛町3-122TEL : 090-2466-0596

2024年11月、川崎駅から徒歩10分ほどの場所にある複合商業施設「ラ チッタデッラ」内に、モダンインド料理とスリランカ料理が楽しめる「GINGER -SPICE GARDEN-」がオープンしました。

GINGER 写真:お店から

13. SUSHI SHIBUYA 飛鳥(東京・渋谷)

<店舗情報>◆GINGER住所 : 神奈川県川崎市川崎区小川町4-1 ラ チッタデッラ マッジョーレ 2FTEL : 044-589-5430

2024年11月、渋谷駅から徒歩1分という駅近に、クオリティの高い本格寿司をリーズナブルに楽しめる「SUSHI SHIBUYA 飛鳥」がオープンしました。

SUSHI SHIBUYA 飛鳥 写真:お店から

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

文:食べログマガジン編集部

