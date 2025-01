サーティワンにて、甘酸っぱい旬の苺とあま〜いチョコレートが楽しめる「31 ストロベリー&チョコレート」を開催!

この時期だけのスペシャルなフレーバーやサンデーが大集合する、バレンタインにもぴったりなラインナップになっています☆

サーティワン「31 ストロベリー&チョコレート」

販売期間:2025年1月10日(金)〜2月19日(水)

販売店舗:全国のサーティワン店舗

サーティワンにて、バレンタインシーズン限定の「31 ストロベリー&チョコレート」を開催。

期間中、甘酸っぱい旬の苺とあま〜いチョコレートが楽しめる、この時期だけのスペシャルなフレーバーやサンデーが大集合します。

苺とチョコレートを主役にした、バレンタインにもぴったりなラインナップを紹介していきます☆

ストロベリー ティラミス パルフェ

価格:シングル・レギュラーサイズ 420円(税込)

販売期間:2025年1月10日(金)〜期間限定 ※なくなり次第終了

苺とティラミスの人気者同士の間違いない組み合わせで登場する「ストロベリー ティラミス パルフェ」

苺ピューレと果肉を使用して苺の甘酸っぱさやフレッシュ感にこだわった苺シャーベットと、マスカルポーネ風味アイスクリームが合わせてあります。

苺とマスカルポーネが絶妙なバランスで、上品な味わいです。

さらに、ホロホロ食感のバタークッキーをイン!

苺、マスカルポーネ、クッキーが折り重なるおいしさは、まるで贅沢なパルフェ(パフェ)を食べているようなフレーバーです。

ストロベリー ロイヤルミルクティー

甘酸っぱいストロベリーリボンを加えたリッチなおいしさに仕上げられた「ストロベリー ロイヤルミルクティー」

苺果肉を入れた こだわりの紅茶アイスクリームと、優しいミルクのアイスクリームが使用されています。

ベリーベリーストロベリー

苺果肉と香り高い苺ピューレを使った「ベリーベリーストロベリー」

苺の味わいが存分に楽しめる、苺づくしのフレーバーです。

クランチー ピーナッツ アンド チョコレート

本物のピーナッツが入った「クランチー ピーナッツ アンド チョコレート」

ピーナッツ風味フレーバーにリボン、コクのあるチョコがクセになるアイスクリームです。

ワールドクラスチョコレート

「ワールドクラスチョコレート」は、ミルク感が豊かなフレーバー。

まろやかなチョコレートアイスクリームとホワイトチョコレートアイスクリームが絶妙にマッチしています。

チョコレート

チョコレート好きさんも納得な「チョコレート」もラインナップ。

2種類のココアを使った、コク深い味わいがポイントです。

ストロベリー&チョコレート サンデー

価格:

・シングルサンデー(ストロベリー/チョコレートブラウニー)各560円(税込)

・ダブルサンデー(ストロベリー/ストロベリー&ブラウニー/チョコレートブラウニー)各850円(税込)

販売期間:2025年1月10日(金)〜2月19日(水)※なくなり次第終了

テイクアウト:可能

好きなアイスクリームと一緒に生の苺とチョコレートが楽しめる、この時期だけのサンデーも登場。

ラインナップはお手軽なサイズ感のシングルサンデー2種類と、ボリュームたっぷりのダブルサンデー3種類です。

全種テイクアウトもできるので、あたたかいおうちで冬アイスクリームが味わえます。

シングルサンデー「ストロベリー」

好きなスモールサイズのアイスクリーム1コが選べる「シングルサンデー」

「ストロベリー」は、ホイップに苺を2粒飾って雪のような粉糖をかけた、華やかなサンデーです。

シングルサンデー「チョコレートブラウニー」

濃厚なおいしさのチョコレートブラウニーと、ホイップの上にはチョコレートコポーをのせた、シングルサンデーの「チョコレートブラウニー」

とろ〜りチョコレートソースとココアパウダーをかけた、チョコレート尽くしのサンデーです。

ダブルサンデー「ストロベリー」

好きなスモールサイズのアイスクリームが2コ選べる「ダブルサンデー」に、苺がたっぷり楽しめる、苺好きにはたまらないサンデーがラインナップ。

苺を2粒使用し、お花がひらいたように飾り甘酸っぱいストロベリーソースが合わせてあります。

ダブルサンデー「ストロベリー&ブラウニー」

苺とチョコレートブラウニー、チョコレートコポー、チョコレートソースを合わせた「ストロベリー&ブラウニー」

苺もチョコも楽しめる贅沢なサンデーに仕上げられたスイーツです。

ダブルサンデー「チョコレートブラウニー」

チョコレートブラウニーとチョコがけのミルフィーユに、チョコレートコポー、チョコレートソースにココアパウダーをトッピングした「チョコレートブラウニー」

チョコ好きさんにおすすめの、チョコレートのおいしさを存分に楽しめるサンデーです。

バラエティボックス(6コ・8コ・12コ)購入でスライダーケースをプレゼント

スライダーケースサイズ:

・チョコレート柄 ヨコ 18cm×タテ 12cm

・苺柄 ヨコ 15cm×タテ 10cm

暖かいおうちで冬アイスクリームを楽しむのにぴったりな、好きなアイスクリームを選んでテイクアウトできる「バラエティボックス」

「バラエティボックス」6コ・8コ・12コいずれかの購入で、サーティワンオリジナルデザインのスライダーケースがプレゼントされます!

苺とチョコレートをデザインした大小2個セットで、チョコレート柄はペンなども入るサイズ。

苺柄は小物をまとめるのにピッタリです☆

31Club会員限定「タブルカップにハートチョコレート(ピーナッツ)」をプレゼント

キャンペーン期間:2025年1月10日(金)〜2月19日(水)

対象メニュー:スモールダブルカップ 510円(税込)/レギュラーダブルカップ 760円(税込)

31Club会員限定で、キャンペーン期間中ダブルカップを注文された方に、大人気のお菓子「ハートチョコレート(ピーナッツ)」が1個ついてきます。

お気に入りのフレーバーはもちろん、気になるフレーバーにチャレンジするチャンスです☆

※好きなアイスクリームを2コ選べます

※袋に入った状態で配布されます

ハートチョコレート(ピーナッツ)とは

「ハートチョコレート(ピーナッツ)」は、不二家から発売されている大人気チョコレート菓子。

日頃の感謝の気持ちを伝えるバレンタインのちょっとしたギフトや自分用のおやつとしても気軽に楽しめるハート型のピーナッツチョコレートです。

31Club会員限定「ダブルサンデートライアル100円オフキャンペーン」

クーポン配布期間:2025年1月10日(金)〜1月16日(木)

注文制限:期間中一人1回限り、2つまで注文可能

31Club会員限定で「ダブルサンデートライアル100円オフキャンペーン」を実施。

おトクにダブルサンデーを楽しめる100円オフクーポンが配布されます。

2月13日、14日「バレンタインスペシャル企画」

プレゼント日:2025年2月13日(木)、14日(金)

2月13日とバレンタイン本番の2月14日にバラエティボックスやケーキなどすべてのメニューを購入された方限定のプレゼント企画を実施。

不二家の大人気お菓子「ハートチョコレート(ピーナッツ)」がもらえます☆

甘酸っぱい旬の苺とあま〜いチョコレートが楽しめる、この時期だけのスペシャルなフレーバーやサンデーが大集合。

サーティワンの「31 ストロベリー&チョコレート」は、2025年1月10日より開催です☆

アイスクリームとケーキが層になったスイーツ!サーティワン「31 PÂTISSERIE(パティスリー)」 アイスクリームとケーキが層になったスイーツ!サーティワン「31 PÂTISSERIE(パティスリー)」 続きを見る

※一部店舗では価格が異なります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post バレンタインにぴったりなフレーバーやサンデーが大集合!サーティワン「31 ストロベリー&チョコレート」 appeared first on Dtimes.