Ãæ¹ñÀ¾Â¢¼«¼£¶è¤ÎÃÏ¿ÌÈïºÒÃÏ¤Çµß½õ³èÆ°¿Ê¤à
7Æü¡¢ÙÇ»Ú¡Ê¥é¥Ä¥§¡Ë¸©¶Ê²¼ÄÃÅÚÎÓÂ¼¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ó¥È¤ËÈòÆñ¤·¤¿ÈïºÒ¼Ô¡£¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢¥·¥¬¥Ä¥§¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ÕªÈÁ¡Ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¥·¥¬¥Ä¥§1·î8Æü¡ÛÃæ¹ñÀ¾Â¢¼«¼£¶èÆüÓ½Â§¡Ê¥·¥¬¥Ä¥§¡Ë»ÔÄêÆü¡Ê¥Æ¥£¥ó¥ê¡Ë¸©¤Ç7Æü¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡ÊM¡Ë6.8¤ÎÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¡¢ÈïºÒÃÏ¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµß½õ³èÆ°¤¬Ãå¡¹¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
7Æü¡¢¥Æ¥£¥ó¥ê¸©Ä¹½ê¶¿¸Å±ÉÂ¼¤Ç¾ÃÆÇ±Õ¤ò»¶ÉÛ¤¹¤ëºî¶È°÷¡£¡Ê¥·¥¬¥Ä¥§¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/¿¸ÈþÂ¿µÈ¡Ë
7Æü¡¢¥Æ¥£¥ó¥ê¸©Ä¹½ê¶¿¸Å±ÉÂ¼¤ÇÍ¼¿©¤òºî¤ëµß½õÂâ°÷¡£¡Ê¥·¥¬¥Ä¥§¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/¿¸ÈþÂ¿µÈ¡Ë¡¡¡¡¡¡
7Æü¡¢¥Æ¥£¥ó¥ê¸©Ä¹½ê¶¿¸Å±ÉÂ¼¤ÇÁ÷ÅÅÀþ¤ÎÉüµìºî¶È¤ò¹Ô¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡£¡Ê¥·¥¬¥Ä¥§¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/¿¸ÈþÂ¿µÈ¡Ë
7Æü¡¢¥Æ¥£¥ó¥ê¸©Ä¹½ê¶¿¸Å±ÉÂ¼¤ÇµßµÞ¼Ö¤Î¼ÖÆâ¤Çºî¶È¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡£¡Ê¥·¥¬¥Ä¥§¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/¿¸ÈþÂ¿µÈ¡Ë
7Æü¡¢ÙÇ»Ú¡Ê¥é¥Ä¥§¡Ë¸©¶Ê²¼ÄÃÅÚÎÓÂ¼¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ó¥È¤Ç¿©»ö¤òºî¤ëÈïºÒ¼Ô¡£¡Ê¥·¥¬¥Ä¥§¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ÕªÈÁ¡Ë