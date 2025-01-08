Å¥¿ì¾õÂÖ¤ÎÃÎ¿ÍÃËÀ2¿Í¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤«¡¡¸µ»ÔµÄ¤ÎÃË¤òºÆÂáÊá¡¡Åìµþ¡¦ÉÜÃæ»Ô
Åìµþ¡¦ÉÜÃæ»Ô¤Î¸µ»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ÎÃË¤¬¡¢¼«Âð¤ÇÅ¥¿ì¾õÂÖ¤ÎÃÎ¿ÍÃËÀ2¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤ÎÆü¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤ÆºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸µÉÜÃæ»ÔµÄ¤Î½©ÅÄÎ´°ìÍÆµ¿¼Ô¤Ï2019Ç¯4·î¡¢¼«Âð¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡¢Å¥¿ì¾õÂÖ¤ÎÃÎ¿Í¤ÎÃËÀ¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤È¡¢7¤«·î¸å¡¢ÊÌ¤ÎÃÎ¿ÍÃËÀ¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢Å¥¿ì¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢½©ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ë¼«Âð¤ËÇñ¤Þ¤ë¤è¤¦Â¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½©ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÏÆ±ÍÍ¤Î¼ê¸ý¤Ç¡¢ÊÌ¤ÎÃËÀ¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¡¢ÂáÊá¤Ïº£²ó¤¬3ÅÙÌÜ¤Ç¤¹¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡ÖÌÛÈë¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½©ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Î¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ëÆ°²è¤¬100ËÜ¤Û¤É¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤¬Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£