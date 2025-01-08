¥Þ¥«¥Õ¥£¡¼¡¢Æ°²è¤Îº¾µ½¤ËÂÐ¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÊñ³çÅª¤ÊÊÝ¸îµ¡Ç½¡Ö¥Þ¥«¥Õ¥£¡¼º¾µ½¸¡ÃÎ¡×È¯É½
¥Þ¥«¥Õ¥£¡¼¤Ï1·î8Æü¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢ÅÅ»Ò¥á¡¼¥ë¡¢Æ°²è¤Îº¾µ½¤ËÂÐ¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÊñ³çÅª¤ÊÊÝ¸îµ¡Ç½¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Þ¥«¥Õ¥£¡¼º¾µ½¸¡ÃÎ(McAfee Scam Detector)¡×¤òCES 2025¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡û¡Ö¥Þ¥«¥Õ¥£¡¼º¾µ½¸¡ÃÎ¡×¤Î³µÍ×
ºòº£¤Îº¾µ½¤Î¼ê¸ý¤Ï½¾Íè°Ê¾å¤Ë¹ªÌ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¿Í¤Î59%¤¬²áµî1Ç¯´Ö¤Ë¼«Ê¬¤Þ¤¿¤ÏÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥óº¾µ½¤ËÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¡¢º¾µ½¤ÎÈï³²¼Ô¤ÏÊ¿¶Ñ1471¥É¥ë(Ìó23Ëü±ß)¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
.
¡û¡Ö¥Þ¥«¥Õ¥£¡¼º¾µ½¸¡ÃÎ¡×¤Î³µÍ×
ºòº£¤Îº¾µ½¤Î¼ê¸ý¤Ï½¾Íè°Ê¾å¤Ë¹ªÌ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¿Í¤Î59%¤¬²áµî1Ç¯´Ö¤Ë¼«Ê¬¤Þ¤¿¤ÏÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥óº¾µ½¤ËÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¡¢º¾µ½¤ÎÈï³²¼Ô¤ÏÊ¿¶Ñ1471¥É¥ë(Ìó23Ëü±ß)¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
.