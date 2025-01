今週(2024年12/20〜12/26)のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は先週比で4.0%増、TOP100の初登場作は6作(先週は7作)となった。1位(先週2位)はBLACKPINKのメインボーカル・ロゼがブルーノ・マーズとコラボしたロゼ & ブルーノ・マーズ「APT.」(614.9万回)。昨年10月に6位に初登場してから10週連続でTOP10内をキープしている。

2位(先週3位)はMrs. GREEN APPLE「ライラック」(553.5万回)。同バンドの作品は、14位(先週13位)に「ビターバカンス」(233.3万回)、18位(先週18位)に「Soranji」(218.2万回)、22位(先週はTOP100外)に「ダンスホール」(183.6万回)、29位(先週28位)に「familie」(151.5万回)、そして41位(先週42位)には「コロンブス(Live)」(108.9万回)と、6作がTOP100入りしている。3位(先週4位)は24年12月に第1期の放送が終了したテレビアニメ『ダンダダン』(MBS/TBS系)のオープニングテーマ、Creepy Nuts「オトノケ」(519.1万回)。4位(先週1位)はアソビスステムのアイドルプロジェクト『KAWAII LAB.』から昨年夏にデビューした8人組アイドルグループ・CUTIE STREET CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか?」(501.8万回)となった。9位(先週12位)はback number「クリスマスソング」(335.9万回)。24年9月にTOP100内に再登場してから徐々に順位を上げ、ついにTOP10入りとなった。そのほか、15位(先週33位)には、マライア・キャリーの「All I Want for Christmas Is You(Make My Wish Come True Edition)」(226.7万回)、26位には、VTuberのピーナッツくんと剣持刀也のコラボ企画「刀ピークリスマスのテーマソング2024」(162.4万回)が初登場するなど、クリスマスソングが視聴回数を伸ばし上位に入った。先週26位から23位へランクアップしたのは、King Gnu「ねっこ」(183.4万回)。神木隆之介が主演を務めるTBS系日曜劇場『海に眠るダイヤモンド』の主題歌として書き下ろしたミドル・バラードで、24年12月22日にドラマの最終回が放送されたこともあり、視聴回数は前週比24%増となった。コメント欄には「今年最高のドラマと主題歌」「涙が止まらなくなる」といった声が並んでいる。※カッコ内は視聴回数