¡Ú¼íÌî±Ñ¹§¡Û²È¡¦Ý¯ÅÄ»³¿À¼Ò¤ÇÇÛÉÛ¤Î¸æ¼ë°õ¤Ë¡È±£¤ì¡»¡»¡É¤ÎÂ¸ºß¤òÌÀ¤«¤¹¡Öµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡©¡©¡×
7Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¼íÌî±Ñ¹§¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼Â²È¤Î¿À¼Ò¤ÇÇÛÉÛ¤·¤¿¤ªÀµ·î¤Î¸æ¼ë°õ¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿±£¤ì¡»¡»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¼íÌî±Ñ¹§¡Û²È¡¦Ý¯ÅÄ»³¿À¼Ò¤ÇÇÛÉÛ¤Î¸æ¼ë°õ¤Ë¡È±£¤ì¡»¡»¡É¤ÎÂ¸ºß¤òÌÀ¤«¤¹¡Öµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡©¡©¡×
µÜ¾ë¸©·ª¸¶»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ØÝ¯ÅÄ»³¿À¼Ò¡ÙÂè39Âå¿À¼ç¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¼íÌî±Ñ¹§¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁ´Éô¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¥Ï¡¼¥ÈÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡©¡©¡×¤È¡É±£¤ì¥Ï¡¼¥È¡É¤ÎÂ¸ºß¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤¿¤é¾¯¤·¤À¤±¥é¥Ã¥¡¼¤Ã¤Æ»ö¤Ç¡£¡£¡×¤È¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#Ý¯ÅÄ»³¿À¼Ò#º£Ç¯¤â´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È¶¦¤ËÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿¸æ¼ë°õ¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Î¡Ö¤¬¡×¤ÎÉôÊ¬¤ÎÂùÅÀ¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¥Ï¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î±£¤ì¥Ï¡¼¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¸æ¼ë°õ¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¤á¤Ã¤Á¤ãÍß¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤¦¤æ¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥º¤·¤Á¤ã¤¦¤È¤³¤¬¹¥¤¡×¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û