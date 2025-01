【Razer PC リモートプレイ(ベータ版)】1月8日 公開

Razerは1月8日、Android/iOS用アプリ「Razer PC リモートプレイ(ベータ版)」の配信を開始した。

本アプリでは、ゲーミングPCのゲームをモバイルデバイスにストリーミング可能。PC側は「Razer Cortex」、モバイルデバイス側には「Razer PC リモートプレイ」をインストールすることで、どこでもPCゲームをプレイすることができる。類似アプリに「Steam Link」などが挙げられるが、「Razer PC リモートプレイ」ではスマートフォン側の解像度とリフレッシュレートに合わせて映像が最適化されるため、“最もシャープでスムーズな映像を楽しめる”としている。

また同社のスマートフォン用コントローラー「Kishi Ultra」と組み合わせて「Razer Sensa HD ハプティクス」に対応するほか、モバイルアプリ「Razer Nexus」との連携機能も搭載。なお、PC側にはWindows 11(バージョン23H2以上)が必要で、最低必要帯域幅15Mbps、理想的なプレイには30Mbps以上が推奨されている。

スマートフォン側のディスプレイ解像度とリフレッシュレートに合わせてストリーミングされる。画像はiPhone 14 Pro Max(2,796×1,290ドット、120Hz)

