¡ÚÂ®Êó¡Û¾èµÒ30¿Í¤ò¾è¤»¤¿´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤¬ÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ¡Ä±¿Å¾¼ê¤È¾èµÒ1¿Í¤òÈÂÁ÷ Â¾¤Ë¤â2¿Í¤¬·Ú½ý¤« ÉÕ¶á¤Ç°ì»þÄäÅÅÈ¯À¸
¡¡°¦ÃÎ¸©È¾ÅÄ»Ô¤Ç1·î8Æü¸áÁ°¡¢´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤¬ÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¾èµÒ¤ä±¿Å¾¼ê¤¢¤ï¤»¤Æ4¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡¡·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È8Æü¸áÁ°11»þ15Ê¬¤´¤í¡¢È¾ÅÄ»Ô´ä³êÀ¾Ä®¤Î¸òº¹ÅÀ¶á¤¯¤Ç¡¢¾èµÒ30¿Í¤ò¾è¤»¤¿´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤¬ÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¥Ð¥¹¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿50Âå¤ÎÃËÀ¤È¾èµÒ¤Î40Âå¤ÎÃËÀ¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ú½ý¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¾èµÒ2¿Í¤¬·Ú½ý¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃæÉôÅÅÎÏ¥Ñ¥ïー¥°¥ê¥Ã¥É¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÅÃì¤¬ÅÝ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÉÕ¶á¤Î¤ª¤è¤½1870¸Í¤Ç°ì»þÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Û¤«¡¢¿®¹æµ¡¤¬ÅÀÅô¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á·Ù»¡¤¬¸òÄÌÀ°Íý¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¡¢»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£