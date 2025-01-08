Ã¦¤®¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î·¤²¼¤â¥¢¡¼¥à¤Ç¤Ò¤ç¤¤¤Ã¤È½¦¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªÁÝ½ü¥í¥Ü
¤â¤¦»öÁ°¤Î¤ªÊÒÉÕ¤±¤¹¤éÍ×¤é¤Ê¤¤¡¢¤«¤â¡£
¤è¤êÂ®¤¯¸¤¯ÎÏ¶¯¤¯°é¤Ã¤Æ¤¤¿¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯¤Ï¼¡¤Ê¤ë¿Ê²½¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£CES 2025¤Ç¡¢ËÜÂÎ¤«¤é¥¢¡¼¥à¤ò¿¤Ð¤·¤ÆÊª¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡¢Roborock Saros Z70¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¥²¡¼¥à´¶³Ð¤Ç¤ªÁÝ½ü¤Ç¤¤ë
Roborock Saros Z70¤Ë¤Ï¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤ÇËÜÂÎ¤Ë³ÊÇ¼¤Ç¤¤ë¥¢¡¼¥à¡ÖOmniGrip¡×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£OmniGrip¤ÏÁÝ½ü¤Î¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ë¾®¤µ¤Ê¥´¥ß¤äÊªÂÎ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿¤Ó¤Æ¤¤¤¡¢¤½¤ì¤é¤ò¤Ä¤Þ¤ó¤Ç»ØÄê¤Î¾ì½ê¤Ø±¿¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤ò»È¤¦Á°¤Ë¤Ï¾²¤ËÊª¤¬Íî¤Á¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦³ÎÇ§¤¹¤ëºî¶È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤Ï¤ä¤½¤ó¤ÊÏªÊ§¤¤¤âÉ¬Í×¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Roborock Saros Z70¤ÏÄÌ¾ï¤ÎÁÝ½ü¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾²¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ëÊª¤Ëµ¤¤Å¤¯¤È¤½¤Î°ÌÃÖ¤òµ²±¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ°ìÄÌ¤êÁÝ½ü¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤½¤Î¾ì½ê¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¾ã³²Êª¤ò»ØÄê¤Î¾ì½ê¤Ø¤È°ÜÆ°¤µ¤»¤Þ¤¹¡£°ÜÆ°Àè¤Ï¡¢»æ¤¯¤º¤Ï¥´¥ßÈ¢¡¢´Ý¤Þ¤Ã¤¿·¤²¼¤ÏÀöÂõÊª¤Î¥«¥´¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊª¤Ë¹ç¤Ã¤¿¾ì½ê¤ò»ØÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÆ°ºî¤Ï¤ä¤Ï¤ê¿Í´Ö¤¬Êª¤ò½¦¤¦¤è¤¦¤Ë¥Ò¥ç¥¤¤Ã¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¤É¤«¤·¤¤¤È¤¤Ï¥¢¥×¥ê¤«¤é¥¢¡¼¥à¤ò¼êÆ°Áàºî¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¢¡¼¥à¤Ë¤Ï¥«¥á¥é¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î±ÇÁü¤ò¥¢¥×¥ê¤Ç³ÎÇ§¤·¤Ä¤Ä¥¢¡¼¥à¤òÁàºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤Ê³Ú¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¡¼¥à¤¬½¦¤¨¤ë½ÅÎÌ¤ÏºÇÂç300g¤Þ¤Ç¡£°Ê²¼¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¥Ç¥â¤Ç¤Ï¡¢Saros Z70¤Ï´Ý¤Þ¤Ã¤¿·¤²¼¤ò½¦¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
Roborock¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ç¥â¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ï¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¸Å¤¤¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¥¢¡¼¥à¤Ç¤Î·¤²¼½¦¤¤¤ò²¿²ó¤«¼ºÇÔ¤·¤¿¤·¡¢¤¢¤ë¤È¤¤Ï¥¢¡¼¥à¤¬ËÜÂÎ¤«¤é½Ð¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡¢²¿²ó¤«¥Ï¡¼¥É¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾å¤ÎÆ°²è¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Saros Z70¤¬·¤²¼¤ò½¦¤¦¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ä³°½ÐÃæ¤ËºîÆ°¤µ¤»¤ë¤Ê¤é¡¢»þ´Ö¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Saros Z70¤Ï·¤²¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª¤â¤Á¤ã¤ä¥¿¥ª¥ë¡¢¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤Ê¤É¤â½¦¤¨¤Þ¤¹¡£
Roborock¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Saros Z70¤Ïµ¡³£³Ø½¬¤ò»È¤¤¡¢108¼ïÎà¤ÎÊªÂÎ¤ò¸¡ÃÎ¤·¤Æ¸«Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼ÆÈ¼«¤Ë¤âºÇÂç50¼ïÎà¤ÎÊª¤òÄêµÁ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾ðÊó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¾å¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤Ë¤ÏÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Saros Z70¤Ë¤ÏÊª¤ò½¦¤¦¥¢¡¼¥à¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ºÇ¶á¤Î¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥Ã¥×¤¬¤±µ¡Ç½¤ä¶ù¤Ã¤³¤Þ¤Ç¤ÎÁÝ½üµ¡Ç½¡¢¹âÂ®½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¥É¥Ã¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Apple Home¤äGoogle Home¡¢Amazon Alexa¤È¤¤¤Ã¤¿¥Û¡¼¥à¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Roborock Saros Z70¤ÎÈ¯Çä¤Ï2025Ç¯Ãæ¡£²Á³Ê¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¡£