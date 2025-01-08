ºÊ¡Ö¤¢¤ó¤¿¤è¤ê¼ýÆþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤È¤Ã¤¯¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡×°Î¤½¤¦¤ÊÉ×¤òÌÛ¤é¤»¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
¶¦Æ¯¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢°ìÀÚ²È»ö¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤Ã¶Æá¤µ¤ó¡£²¿¤«¸À¤¨¤Ð¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é²¶¤è¤ê²Ô¤¤¤Ç¤ß¤í¤è¡ª¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥¨¥é¤½¤¦¤ÊÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ë¸À¤¤ÊÖ¤·¤¿ÏÃ¤ÎÃæ¤«¤é1¤Ä¡¢¡ÖÎ¥º§¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤òÀÚ¤ê»¥¤Ë¤·¤ÆÈ¿·â¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ó¤¿¤è¤ê¼ýÆþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÎ¥º§¤·¤Æ¤ë¤±¤É
¡Ö¶¦Æ¯¤¤Ç²È»ö¤â°é»ù¤â¤¹¤Ù¤Æ»ä¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢É×¤Ï°ì¸þ¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤»¤ó¡£²¿ÅÙ¤«Ãí°Õ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø¤À¤Ã¤¿¤é²¶¤è¤ê²Ô¤¤¤Ç¤ß¤í¤è¡ª¡Ù¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡£
¤¢¤ëÆü¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Ø¤¢¤ó¤¿¤è¤ê¼ýÆþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤È¤Ã¤¯¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡Ù¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÉ×¤Ï°ì½ÖÌÛ¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¾¯¤·ÂÖÅÙ¤¬Æð²½¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå ½÷À¡¦¼çÉØ¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯9·î¡Ë
¢¦ ²ÈÄí¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»Å»ö¤Ë²Ã¤¨¤Æ²È»ö¤ä°é»ù¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢°ìÊýÅª¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÍýÉÔ¿Ô¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤òÍý²ò¤·¡¢¸ß¤¤¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£