¡ÉËãÌô¥°¥ß¡ÉÌ©Í¢¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤«¡¡ÃË¤òÂáÊá
Àè·î¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¤ÇËãÌôÀ®Ê¬¤ò´Þ¤à¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÉËãÌô¥°¥ß¡É¤ò±ÄÍøÌÜÅª¤ÇÌ©Í¢¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ¤Î50Âå¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÀÇ´Ø¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¤Î¼«±Ä¶È¡¦¿ùËÜÎ´ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÀè·î19Æü¡¢¥¿¥¤¤«¤éÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤ËÆþ¹ñ¤·¤¿ºÝ¡¢ËãÌôÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¡ÖTHC¡×Îà¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈËãÌô¥°¥ß¡É8¸Ä¡¢31¥°¥é¥à¤ò±ÄÍøÌÜÅª¤ÇÌ©Í¢¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ùËÜÍÆµ¿¼Ô¤Î¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢Åö»þÆ±ÍÍ¤Î¥°¥ß¤¬¤¢¤ï¤»¤Æ360¸Ä¡¢·×1400¥°¥é¥à¤Û¤ÉÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡ÈËãÌô¥°¥ß¡É¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ùËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÏÂçËã¤òµÛ¤¦ÌÜÅª¤Ç¥¿¥¤¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬´î¤Ö¤ªÅÚ»º¤È¸À¤ï¤ìÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç»È¤Ã¤¿¤ê¡¢Íß¤·¤¤¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¤¢¤²¤¿¤ê¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£