セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2025年1月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 寝そべり マスコットを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 寝そべり マスコット

登場時期:2025年1月10日より順次

種類:4種類(プー、ティガー、イーヨー、ピグレット)

サイズ:全長約7×7×10cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズに『くまのプーさん』のマスコットが登場!

セガオリジナルデザイン“寝そべり”の、「くまのプーさん」と仲間たちのマスコットです。

「プー」「ピグレット」「ティガー」「イーヨー」の4種類が展開されます☆

プー

”100エーカーの森”に住んでいる、のんびりやのくまのぬいぐるみ「プー」

にっこりと笑う表情がかわいいマスコットです。

ティガー

寂しがりやな一面を持つ、元気なトラのぬいぐるみ「ティガー」

特徴的な縞模様もしっかり再現されたプライズです。

ピグレット

ピンクの耳がかわいい、小さなブタのぬいぐるみ「ピグレット」

ぷっくりとしたほっぺやボーダー柄の衣装が印象的です。

イーヨー

友だち思いなロバのぬいぐるみ「イーヨー」

ふわふわとしたしっぽの先や、しっぽについているリボンがポイントです。

「くまのプーさん」と仲間たちが寝そべっている姿をデザインしたマスコット。

セガプライズの『くまのプーさん』 寝そべり マスコットは、1月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

※「寝そべり」はセガの登録商標です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ピグレット、ティガー、イーヨーも!セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 寝そべり マスコット appeared first on Dtimes.