¡¡¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤Ï8Æü¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁª¼êÇØÈÖ¹æ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡°ÜÀÒ²ÃÆþÁÈ¤Ç¤ÏFWß·¾åÎµÆó(¢«Ê¡Åç)¤¬9ÈÖ¡¢DFÂ®¿å½¤Ê¿(¢«¤¤¤ï¤­)¤¬15ÈÖ¡¢FW¥Ô¡¼¥À¡¼¥»¥óÀ¤²º(¢«YS²£ÉÍ)¤¬18ÈÖ¡¢MF¥¿¡¼¥ì¥¹(¢«ÆÁÅç/´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ)¤¬21ÈÖ¡¢DFÇò°æÃ£Ìé(¢«º£¼£)¤¬22ÈÖ¡¢MF¹â¶¶¹ÌÊ¿(¢«Ä¹Ìî)¤¬26ÈÖ¡¢MFÏÆºäÖÅÊ¿(¢«YS²£ÉÍ)¤¬47ÈÖ¡¢GK¸åÅì¾°µ±(¢«ÆÁÅç/´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ)¤¬82ÈÖ¡¢FW¹âÈøÎ®À±(¢«Ä»¼è)¤¬96ÈÖ¡¢FWÃæÌîÀ¿Ìé(¢«ÂçµÜ/´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ)¤¬99ÈÖ¤òÃå¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£

¡¡°Ê²¼¡¢2025¥·¡¼¥º¥óÁª¼êÇØÈÖ¹æ

5 MF°ðÀÑÂç²ð

6 MFÅÚ°æ¹Èµ®(¢«´ØÅì³Ø±¡Âç)

7 MFº´Æ£ÊË

8 MF²»ÀôæÆâÃ

9 FWß·¾åÎµÆó(¢«Ê¡Åç)

11 FWÀã¹¾Íª¿Í

13 GKÂçÀ¾¾¡ù¦

14 MFËåÈøÄ¾ºÈ

15 DFÂ®¿å½¤Ê¿(¢«¤¤¤ï¤­)

16 MFÅ­ÌÚ¿ðÀ¸

18 FW¥Ô¡¼¥À¡¼¥»¥óÀ¤²º(¢«YS²£ÉÍ)

19 DF²ÃÆ£¿µÂÀÏº

20 DFÌ¬ÅÄ¹­Âç

21 MF¥¿¡¼¥ì¥¹(¢«ÆÁÅç/´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ)

22 DFÇò°æÃ£Ìé(¢«º£¼£)

25 GKÃ«¸ýÍµ²ð

26 MF¹â¶¶¹ÌÊ¿(¢«Ä¹Ìî)

27 MFÔ¢Ê¬¾­

29 DFÌø²¼Âç¼ù

30 MF°æÇÈÍ¦ÂÀ(¢«»¥ËÚÂç)

39 DF¶áÀÐÅ¯Ê¿

47 MFÏÆºäÖÅÊ¿(¢«YS²£ÉÍ)

61 MF°ÂÆ£Í³æÆ

80 FW±ÊÅÄ°ì¿¿

82 GK¸åÅì¾°µ±(¢«ÆÁÅç/´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ)

96 FW¹âÈøÎ®À±(¢«Ä»¼è)

99 FWÃæÌîÀ¿Ìé(¢«ÂçµÜ/´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ)