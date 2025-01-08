µþÅÔ¡¢187¥»¥ó¥ÁDF¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¤Î´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤òÈ¯É½¡ÖÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»ö¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¸Ø¤ê¡×
¡¡µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ï8Æü¡¢¥ê¥ª¡¦¥¢¥ÙDF¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¤Î´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢º£¸å¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò·Ð¤Æ¡¢Àµ¼°·ÀÌó¤ò·ë¤ÖÍ½Äê¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¥×¥ì¡¼¤ÎÆÃÄ¹¤ò¡Ö·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤Ç¹¶¼é¤Ë°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Á±¿¤Ö¥×¥ì¡¼¤â¤Ç¤¤Æ¡¢¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤Ç¤¤ëDF¡×¤È¾Ò²ð¡£
¡¡¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¡ÖµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»ö¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡£¾ï¤ËÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤äÎò»Ë¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é´Ö¶á¤ÇÆüËÜ¤ÎÁ´¤Æ¤òÂÎ¸³½ÐÍè¤ë»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡üDF¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à
¢£À¸Ç¯·îÆü
1997Ç¯6·î3Æü
¢£½Ð¿ÈÃÏ
¥Ö¥é¥¸¥ë
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
187cm/80kg
¢£·ÐÎò
¥¯¥ë¥¼¥¤¥íEC U-20-¥È¥¥¥ÔFC(´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ)-¥¯¥ë¥¼¥¤¥íEC U-20-¥»¥¢¥é¡½SC-¥Ó¥é¡¦¥Î¥ÐFC(´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ)-¥»¥¢¥é¡¼SC-FC¥Õ¥¡¥Þ¥ê¥«¥ó(¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë)-GD¥¨¥¹¥È¥ê¥ë¡¦¥×¥é¥¤¥¢(¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë/´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ)-FC¥Õ¥¡¥Þ¥ê¥«¥ó(¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë)¡¼¥ê¥ª¡¦¥¢¥ÙFC(¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë)
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¥×¥ì¡¼¤ÎÆÃÄ¹¤ò¡Ö·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤Ç¹¶¼é¤Ë°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Á±¿¤Ö¥×¥ì¡¼¤â¤Ç¤¤Æ¡¢¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤Ç¤¤ëDF¡×¤È¾Ò²ð¡£
¡¡¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¡ÖµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»ö¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡£¾ï¤ËÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤äÎò»Ë¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é´Ö¶á¤ÇÆüËÜ¤ÎÁ´¤Æ¤òÂÎ¸³½ÐÍè¤ë»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üDF¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à
¢£À¸Ç¯·îÆü
1997Ç¯6·î3Æü
¢£½Ð¿ÈÃÏ
¥Ö¥é¥¸¥ë
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
187cm/80kg
¢£·ÐÎò
¥¯¥ë¥¼¥¤¥íEC U-20-¥È¥¥¥ÔFC(´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ)-¥¯¥ë¥¼¥¤¥íEC U-20-¥»¥¢¥é¡½SC-¥Ó¥é¡¦¥Î¥ÐFC(´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ)-¥»¥¢¥é¡¼SC-FC¥Õ¥¡¥Þ¥ê¥«¥ó(¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë)-GD¥¨¥¹¥È¥ê¥ë¡¦¥×¥é¥¤¥¢(¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë/´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ)-FC¥Õ¥¡¥Þ¥ê¥«¥ó(¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë)¡¼¥ê¥ª¡¦¥¢¥ÙFC(¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë)