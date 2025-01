セキュリティソフトウェア開発のESETが、2025年10月に公式サポートが終了するWindows 10のシェアが依然として高いため、セキュリティ上のリスクが高まっていると警鐘を鳴らしています。Security-Fiasko? 32 Millionen Computer in Deutschland laufen noch mit Windows 10 | ESEThttps://www.eset.com/de/about/presse/pressemitteilungen/pressemitteilungen/security-fiasko-32-millionen-computer-in-deutschland-laufen-noch-mit-windows-10/

End of Windows 10 support this year threatens over 60% of active Windows PCs | TechSpothttps://www.techspot.com/news/106223-end-windows-10-support-year-threatens-over-60.htmlドイツでは依然としてWindows 10搭載PCが3200万台も動作していると、ESETが指摘しています。これはドイツの家庭で利用されているすべてのWindows PCの約65%に相当するそうです。Windows 10は2025年10月14日にサポートが終了しますが、Windows 11のドイツでのシェアは依然として33%(約1650万台)で、Windows XP/7/8/8.1といったより古いバージョンのWindowsを利用しているPCも100万台以上存在する模様。調査会社・StatCounterのデータによると、2023年12月から2024年12月までのWindowsのバージョン別シェアは以下の通り。2024年12月時点で依然としてWindows 10(62.7%)が全体の60%超を占めており、次点でWindows 11(34.12%)が続いています。Source: StatCounter Global Stats - Windows Version Market Share一方で、PCゲームプラットフォーム・Steamの調査では、ユーザーの54.96%がWindows 11を利用しており、Windows 10の利用率は42.39%となっています。市場全体でみればWindows 10がWindows 11のシェアを大きく上回っているものの、ゲーマーの間ではWindows 11の方がWindows 10よりも好まれていることは以前から報告されていました。ゲーマーの中で最も使用されているOSはWindows 11、Windows 10の使用率をついに上回る - GIGAZINEESETはWindows 10の公式サポートが終了すれば、セキュリティ以外にもさまざまな問題が発生する可能性があると警告しています。ソフトウェアとハ​​ードウェアの互換性の問題に直面する可能性もあり、組織がサポート終了前にWindowsのアップグレードを実施しない場合、サイバーセキュリティ規制に違反するリスクもあると言及しました。なお、Windows 11の普及率が低い理由は、比較的厳しいハードウェア要件にあるとESETは指摘しています。Microsoftは、これらの基準を緩和する予定はないことを明確にしており、すべてのWindows 11デバイスにTPM 2.0セキュリティを組み込む予定であるとアナウンスしています。