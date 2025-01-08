¥Û¥ó¥À¡¡EV¡Ö0¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ò½é¸ø³«¡¡¼«Æ°±¿Å¾¥ì¥Ù¥ë3¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö
¡¡Æü»º¤È¤Î·Ð±ÄÅý¹ç¤òÈ¯É½¤·¤¿¥Û¥ó¥À¤¬¡¢º£¸å¤Î¼çÎÏ¤È¤Ê¤ë¼«Æ°±¿Å¾µ¡Ç½¤Î¤Ä¤¤¤¿EV¡áÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Î¡Ö0¥·¥ê¡¼¥º¡×¤òÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Û¥ó¥À0¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎASIMO¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¿Í¤Î°Õ¿Þ¤ò¤¯¤ß¼è¤ëµ»½Ñ¤Ê¤É¤¬·Ñ¾µ¤µ¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï±¿Å¾¤Î¼çÂÎ¤¬¿Í¤«¤é¼Ö¤ËÊÑ¤ï¤ë¡¢¼«Æ°±¿Å¾¥ì¥Ù¥ë3¤Îµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Ë¤ÏËÌÊÆ»Ô¾ì¤ÇÈÎÇä¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÆüËÜ¤â´Þ¤áÀ¤³¦Å¸³«¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¢¥á¥ê¥«È¾Æ³ÂÎÂç¼ê¤Î¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤AIÀ½ÉÊ¤Î¸ÜµÒ¤Ë¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤¬²Ã¤ï¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Îµ»½Ñ¤Ï²èÁü½èÍýÈ¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¤ÎÇ½ÎÏ¤Ç·²¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤ËÃæ¹ñ¤ÎEV¥á¡¼¥«¡¼¡ÖBYD¡×¤Ê¤É¤¬ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤ÎÏ¢·È¶¯²½È¯É½¤Ç¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Î³ô²Á¤Ï°ì»þ¡¢3.9¡ó¹â¤ÈµÞ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Û¥ó¥À0¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎASIMO¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¿Í¤Î°Õ¿Þ¤ò¤¯¤ß¼è¤ëµ»½Ñ¤Ê¤É¤¬·Ñ¾µ¤µ¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï±¿Å¾¤Î¼çÂÎ¤¬¿Í¤«¤é¼Ö¤ËÊÑ¤ï¤ë¡¢¼«Æ°±¿Å¾¥ì¥Ù¥ë3¤Îµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Ë¤ÏËÌÊÆ»Ô¾ì¤ÇÈÎÇä¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÆüËÜ¤â´Þ¤áÀ¤³¦Å¸³«¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¢¥á¥ê¥«È¾Æ³ÂÎÂç¼ê¤Î¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤AIÀ½ÉÊ¤Î¸ÜµÒ¤Ë¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤¬²Ã¤ï¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Îµ»½Ñ¤Ï²èÁü½èÍýÈ¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¤ÎÇ½ÎÏ¤Ç·²¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤ËÃæ¹ñ¤ÎEV¥á¡¼¥«¡¼¡ÖBYD¡×¤Ê¤É¤¬ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤ÎÏ¢·È¶¯²½È¯É½¤Ç¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Î³ô²Á¤Ï°ì»þ¡¢3.9¡ó¹â¤ÈµÞ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£