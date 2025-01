“楽器が歌う”ニュー・エイジ・ファンク・インスト・バンド=QOOPIE(クーピー)が、2025年の幕開けとなるファンキー・インスト曲「Naked」をリリースした。QOOPIEは、2017年名古屋にて結成された、Gt/Gt/Ba/Dsによる4人編成のインスト・バンド。ストリート・ライヴで叩き上げられた演奏力&表現力を武器に、グルーヴィーなアンサンブルの中にある、歌心溢れるプレイとソウルフルなパフォーマンスが大きな魅力のバンド。過去2作のEPと2作のシングルをインディー・リリースしている。2024年は東京での初ワンマン・ライヴに続き<SYNCHRONICITY’24><SUMMER SONIC2024>に出演。タワレコメンにも選出された初の全国流通盤『MODERN TIMES』リリース、伴ってリリース2マン・ツアー3ヶ所全てソールド・アウトさせ大きく飛躍する年となった。

New Single 「Naked」発売日 : 2025年1月8日(水)配信リンク : https://qoopie.lnk.to/naked

ライブ・イベント情報



<EYE OF THE HURRICANE>■日時 : 1月25日(土) 開場16:50/開演17:30■会場 : 名古屋・ ElectricLadyLand■出演 : QOOPIE/Suspended 4th/KADOMACHI/BUXUS/Gordon/FALSEHOOD<ODD WAVE>■日時 : 2月28日(金) 開場 18:30/開演19:00■会場 : 東京・代官山SPACE ODD■出演 : QOOPIE/EYRIE/Mlle.<梅田界隈 THE CIRCUIT ‘25>■日時 : 2025年3月29日(土) 開場14:00■会場 : 梅田BananaHall/梅田Zeela/梅田BANGBOO■出演 : QOOPIE/Doona/jean/Redhair Rosy/S .A.R./スーパー登山部/Testa<SYNCHRONICITY’25>■日時 : 2025年4月12日(土)■会場 : 東京・渋谷O-EAST他■出演 : QOOPIE他