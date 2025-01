サンスター文具から「mofusand」のポーチシリーズが登場!

「サメにゃん」や「さくらんぼにゃん」など、かわいらしい猫たちのポーチがラインアップしています☆

サンスター文具「mofusand」ポーチシリーズ

販売店舗:Dtimes公式通販「DtimesStore」など

「サメにゃん」など、キュートな猫たちのユニークな姿が人気の「mofusand」。

サンスター文具から、クリア仕様やデニム素材のさまざまなポーチが登場しています。

クリアポーチ マチ mitte

価格:各2,200円(税込)

本体サイズ:約W190×H100×D60mm

材質:PVC・ポリエステル

種類:全2種(サメにゃん、天使にゃん)

見せたいものと見せたくないものを分けて収納!

たっぷり入るマチ付きのクリアポーチです。

サメにゃん クリアポーチ マチ mitte

ブルーがさわやかな「サメにゃん」のクリアポーチ。

裏面には、おしりをフリフリする「サメにゃん」がいます☆

内側に布ポケットがあるので、見せたくないものはこの中へ収納できます。

文房具やコスメなど、こまごまとした雑貨を整理しながら収納できるポーチです。

天使にゃん クリアポーチ マチ mitte

キュートすぎる「天使にゃん」のクリアポーチ!

裏面デザインの笑顔もたまりません☆

内側にピンクの布ポケットがあるので、見せたいものと見せたくないものを整理しながら収納できます。

水色×ピンクのカラーもキュートな「天使にゃん」のクリアポーチは、マチ付きで収納力にも満足できます!

クリアポーチミニ フラット mitte

価格:各1,760円(税込)

本体サイズ:約W170×H100×D10mm

材質:PVC・ポリエステル

種類:全2種(サメにゃん、天使にゃん)

こちらも見せたいものと見せたくないものを分けて収納できるポーチ。

カバンに入れてもかさばらない、フラットタイプです。

サメにゃん クリアポーチミニ フラット mitte

海水浴の格好をした「サメにゃん」がキュートな、クリアフラットポーチ!

裏は無地になっていて、さらに中身が見えやすくなっています。

こまごまとしたものを入れやすいミニサイズ。

カバンの中に散らばりやすい小物を整理してください☆

天使にゃん クリアポーチミニ フラット mitte

ピンクのカラーが乙女心をくすぐる「天使にゃん」のクリアフラットポーチ。

裏面はシンプルな無地です。

文房具やアクセサリー、お薬など、細かいものを持ち歩くのに便利なミニサイズです☆

デニムポーチ ワイヤー入

価格:各2,420円(税込)

本体サイズ:約W180×H110×D65mm

材質:綿

種類:全2種(さくらんぼにゃん、ドーナツにゃん)

開閉部にワイヤー入り!

中身が取り出しやすい便利なポーチです。

さくらんぼにゃん デニムポーチ ワイヤー入

頭にさくらんぼをかぶった「さくらんぼにゃん」のラブリーなデニムポーチ☆

裏面は2色使いのデニムに「mofusand」のロゴ入りタグが縫い付けてあります。

ファスナーを開けるとパカっと開くので、中が見えやすく取り出しやすい!

よく出し入れするコスメなど、毎日使うものを収納しておくのに便利です☆

ドーナツにゃん デニムポーチ ワイヤー入

爽やかなカラーの「ドーナツにゃん」のデニムポーチです!

ピンクのステッチがかわいらしい裏面。

中身が取り出しやすい、ワイヤー入りのポーチとなっています。

収納力抜群で、持ち歩き用にも、おうち用にも使えます。

デニムポーチ フラット

価格:各1,980円(税込)

本体サイズ:約W210×H135×D40mm

材質:綿

種類:全2種(ハンバーガーにゃん、クリームソーダにゃん)

コンパクトでバッグにも入れやすいフラットタイプのポーチ。

カジュアルなデニム素材がおしゃれです☆

ハンバーガーにゃん デニムポーチ フラット

アメリカンな雰囲気がおしゃれな「ハンバーガーにゃん」のデニムポーチフラット。

赤色のステッチが映えています!

コンパクトサイズながら、内ポケット付きで便利に使えます。

化粧直し用のコスメなどを入れて、カバンに忍ばせておきたいポーチです☆

クリームソーダにゃん デニムポーチ フラット

色とりどりのクリームソーダになりきる「クリームソーダにゃん」たちのキュートなデニムポーチ☆

裏面は「mofusand」のロゴが入っています。

デニム素材の素朴さと「mofusand」のユニークなかわいらしさが調和した、コンパクトなフラットポーチ。

持っているだけで嬉しい気分にさせてくれるグッズです☆

シーンに合わせて選べる、「mofusand」の「サメにゃん」たちがかわいすぎるポーチたち!

サンスター文具の「mofusand」ポーチシリーズは、Dtimes公式通販「DtimesStore」などにて好評販売中です。

