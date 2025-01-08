ËÌÅÍ¾½¡¢1Ç¯¤Î·ò¹¯¤ò´ê¤¤ºî¤Ã¤¿¼·Áð´¡¡Ö¤ªÌß¤Î»Ä¤ê¤âÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¤¬7Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£1Ç¯¤Î·ò¹¯¤ò´ê¤¤ºî¤Ã¤¿¼·Áð´¡¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ËÌÅÍ¤Ï¡ÖËÜÆü¤Ï¡¢½Õ¤Î¼·Áð ¼·Áð´¡¤ò¿©¤Ù¤ëÆü¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡ÖÀÎ¤«¤é¤Î¸À¤¤ÅÁ¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡×¡ÖÅß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ²ê¤ò½Ð¤¹ÎÏ¶¯¤µ¤òÊ¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Â¾¤Ë¡Ö¤ªÀµ·î¤Ë¿©¤Ù²á¤®¤ÆÈè¤ì¤¿°ß¤òµÙ¤Þ¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤âÍýÍ³¤È¤·¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡Ö²¿¤è¤ê¤â°ìÇ¯¤Î·ò¹¯¤ò´ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö²æ¤¬²È¤Ï¤ª´¡¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤ªÀµ·î¤Î¤ªÌß¤Î»Ä¤ê¤âÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¼·Áð¤È¤«¤Ö¤Ê¤É¤âÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¼·Áð´¡¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤·º£Æü¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£