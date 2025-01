5人組VTuberグループ”ReGLOSS”による公式ラジオ番組『ReGLOSS ROOM Next Stage(略して”#リグ部屋”)』が、昨年12月29日にKT Zepp Yokohamaで初の公開録音イベント『ReGLOSS ROOM Next Stage 公開録音 年末スペシャル!』を開催。1部と2部の昼夜二回公演が行われ、昼公演ではメンバー5人が会場のリスナーたちと一緒に公開録音やイベント限定コーナーなどで楽しく盛り上がった。

『ReGLOSS ROOM Next Stage(略して”#リグ部屋”)』はホロライブプロダクション傘下の「hololive DEV_IS」所属の5人組ユニット”ReGLOSS”による公式ラジオ番組。2024年4月から「響 ‐HiBiKi Radio Station‐」にて隔週で配信されており、番組MCを「火威青」「音乃瀬奏」「一条莉々華」「儒烏風亭らでん」「轟はじめ」のメンバー5人が担当。息の合ったトークを繰り広げながら企画やリスナーとのお便りを通じて楽しい時間を過ごしている。番組初の公開録音イベントいうこともあって、開演から早くもMC5人のテンションは爆上がり。「皆さん見えてますよ!」「メッチャ見える」とウキウキな一条莉々華や音乃瀬奏、さらには「もっともっと声出せよ、盛り上がれんだろうが!」と会場を煽る轟はじめに大きな歓声が沸き上がったりと、生”ReGLOSS”とのやりとりに客席を埋め尽くしたリスナーたちも大興奮となっていた。イベント前半戦はリスナーと一緒に公開録音での番組収録を実施。「り・ぐ・べ・や作文!」のコーナーでは「2024年はどんな年だった」とお題に「り」「ぐ」「べ」「や」を頭文字に文章をそれぞれ作成。客席の評価で優勝者を決めていくことになったのだが、昨年開催された”ReGLOSS”の3D LIVE”Reach the top”の思い出をシンプルに文章をまとめた火威青や儒烏風亭らでんに対し、音乃瀬奏が「ぐ」を利用してグッズを宣伝をしたり、轟はじめが「やる気でない、よし、遊ぼう」と言いたかっただけの文章を作ったりとネタで勝負をしていくことに。そんな中、一条莉々華が「ちょっとエモいの作ってきました」と自信満々な表情で「(ReGLOSS 3D LIVEの)”Reach the top”から私たちの挑戦が始まった」「グループでの活動は簡単じゃなかった」「別々の想いを抱えた私たちが」「やっと本音でぶつかり合えるようになってきたね」と見事に仕上がった文章を披露。このエモさ満点の内容に他のメンバーや客席のリスナーたちからは「おー!」と賞賛のどよめきが。もちろん優勝は一条莉々華に決定。誰もが納得の結果に会場は大きな拍手に包まれた。後半戦はイベント限定コーナーをお届け。「リグ部屋検定!」では過去の放送を振り返ってのクイズに挑戦することになったのだが、「音乃瀬奏が過去に髪型をボブにしていた理由は?」といった難問の連続に、メンバー全員が大苦戦。儒烏風亭らでんがスタッフをヨイショしてポイントを稼ごうとするもあっさりスルーされたり、イラストを描いてちゃっかりポイントをゲットする火威青にブーイングが飛んだりとドタバタな5人の様子に客席のリスナーたちは大喜びだった。また該当者が徐々に減っていくような質問を、メンバー陣が客席に向かって出題していく「客席とフィーリングラデーションチャレンジ!」では客席のリスナーたちもゲームに参加。「好きな果物は?」「好きな動物は?」というお題での勝負となったのだが、二連敗した轟はじめが可愛くキレるという一幕も。今回収録された公開録音第1部は『ReGLOSS ROOM Next Stage』公式HPにて絶賛配信中。夜の部で収録された公開録音第2部は1月9日(木)より響ラジオステーションにて配信予定となっているので、ぜひとも聴いてもらいたい!(C)Bushiroad Move.(C)HiBiKi Radio Station(C) 2016 COVER Corp .