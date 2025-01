【ムービーモンスターシリーズ 躍動(ポージング) ゴジラ(1965)】1月18日発売予定価格:3,520円

バンダイはフィギュア「ムービーモンスターシリーズ 躍動(ポージング) ゴジラ(1965)」を1月18日に発売する。価格は3,520円。

「躍動(ポージング)」は「ムービーモンスターシリーズ」の新展開。劇中の印象的なポーズを立体化する。第1弾は、「怪獣大戦争」でのゴジラのポーズ。このポーズは赤塚不二夫氏のマンガ「おそ松くん」でのキャラクター・イヤミが驚いたときなどでするポーズ「シェー」をゴジラがとったもの。このポーズは当時大流行で、子供たちのみならず、様々な有名人も「シェー」をした。

当時、ゴジラは続編映画が作られるに従って親しみやすいキャラクターとして描かれるようになっていた。人類を脅かす怪獣と戦うというヒーロー性が強くなり、マンガの吹き出しのような表現でアンギラスと会話をするなどユニークな表現も多く見られた。フィギュアは映画で見せていたゴジラの一面を表現している。

