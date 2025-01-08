NCT ¥æ¥¦¥¿¡õÄÇÌ¾µËÊ¿¤Î¸òÎ®¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤¡ª ¡Ö3ÅÙ¸«¤·¤¿¡×¡Ö·Ò¤¬¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¢NCT¤ÎYUTA¡Ê¥æ¥¦¥¿¡¿ÃæËÜÍªÂÀ¡Ë¤¬¡¢1·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¤ÎÄÇÌ¾µËÊ¿¤È»£±Æ¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»Ø¥Ï¡¼¥È¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡¡¥æ¥¦¥¿¡õÄÇÌ¾µËÊ¿¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¢£µ®½Å¤Ê¥ì¥¢¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡º£²ó¡ÖµËÊ¿¤Î·»µ®¡¡¤´ÃÚÁöÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥æ¥¦¥¿¤ÈÄÇÌ¾¤¬°û¤ßÊª¤òÊÒ¼ê¤Ë¸ª¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤ë3Ëç¤Î¼Ì¿¿¡£
¡¡
¡¡1ËçÌÜ¤È2ËçÌÜ¤Ë¤Ï2¿Í¤¬»Ø¥Ï¡¼¥È¤ò¤¹¤ë»Ñ¤¬¼Ì¤ê¡¢Â³¤¯3ËçÌÜ¤Ë¤Ï¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡£Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ëµ®½Å¤Ê¥«¥Ã¥È¤¬Â¿¿ô¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂç¸æ½ê½Ð¤Æ¤¤Æ3ÅÙ¸«¤·¤¿¡×¡ÖÍªÂÀ¤¯¤ó¤Î¿ÍÌ®¤¬À¨¤¤»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¡ª¡×¡Ö·Ò¤¬¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö´ãÊ¡¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡NCT¤Ï¡¢2016Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿Â¿¹ñÀÒ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£¥æ¥¦¥¿¤Ï¡¢¤½¤ÎÇÉÀ¸¥æ¥Ë¥Ã¥ÈNCT 127¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢3·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È3·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÂçºå¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÊ¡²¬¡¢°¦ÃÎ¤ò½ä¤ëÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¡ÖNCT 127 4TH TOUR ¡ÇNEO CITY : JAPAN - THE MOMENTUM¡Ç¡×¤Î³«ºÅ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖYUTA¡×Instagram¡Ê¡÷yuu_taa_1026¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»Ø¥Ï¡¼¥È¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡¡¥æ¥¦¥¿¡õÄÇÌ¾µËÊ¿¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¢£µ®½Å¤Ê¥ì¥¢¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡º£²ó¡ÖµËÊ¿¤Î·»µ®¡¡¤´ÃÚÁöÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥æ¥¦¥¿¤ÈÄÇÌ¾¤¬°û¤ßÊª¤òÊÒ¼ê¤Ë¸ª¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤ë3Ëç¤Î¼Ì¿¿¡£
¡¡
¡¡1ËçÌÜ¤È2ËçÌÜ¤Ë¤Ï2¿Í¤¬»Ø¥Ï¡¼¥È¤ò¤¹¤ë»Ñ¤¬¼Ì¤ê¡¢Â³¤¯3ËçÌÜ¤Ë¤Ï¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡£Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ëµ®½Å¤Ê¥«¥Ã¥È¤¬Â¿¿ô¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡NCT¤Ï¡¢2016Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿Â¿¹ñÀÒ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£¥æ¥¦¥¿¤Ï¡¢¤½¤ÎÇÉÀ¸¥æ¥Ë¥Ã¥ÈNCT 127¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢3·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È3·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÂçºå¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÊ¡²¬¡¢°¦ÃÎ¤ò½ä¤ëÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¡ÖNCT 127 4TH TOUR ¡ÇNEO CITY : JAPAN - THE MOMENTUM¡Ç¡×¤Î³«ºÅ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖYUTA¡×Instagram¡Ê¡÷yuu_taa_1026¡Ë