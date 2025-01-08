ºÂ¾Ì¤·¤¿¡Ö¤µ¤ó¤ï´Ý¡×¡Ê£·Æü¡¢È¡´Û»Ô¤Ç¡Ë¡áÌîÅÄ²÷»£±Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡ËÌ³¤Æ»È¡´Û»Ô¤Î·Ã»³Ì¨±è´ß¤Ç¥¿¥ó¥«¡¼¡Ö¤µ¤ó¤ï´Ý¡×¡Ê£³£¹£±£¹Áí¥È¥ó¡Ë¤¬ºÂ¾Ì¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢£¸Æü¸áÁ°£µ»þ£´£µÊ¬º¢¡¢¤µ¤ó¤ï´Ý¤«¤éÂè£±´É¶è³¤¾åÊÝ°ÂËÜÉô¤Ë¡ÖÇ³ÎÁÌý¤Î£Á½ÅÌý¤¬Î®½Ð¤·¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£

¡¡È¡´Û³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á¥¤Î¼þ°Ï¤Ë¤ÏÌý¤ÎÎ®½Ð¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¥ª¥¤¥ë¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤¬¡¢¼ã´³ÎÌ¤ÎÎ®½Ð¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÀÑ¤ß²Ù¤Î·ÚÌý¤ÈÅôÌý·×Ìó£³£¸£°£°¥­¥í¡¦¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÏÎ®½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢Á¥ÂÎ¤¬·¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¾èÁÈ°÷¤«¤éµß½õÍ×ÀÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Æ±ÊÝ°ÂÉô¤¬¾èÁÈ°÷£±£±¿Í¤Î¤¦¤Á£·¿Í¤òµß½õ¤·¤¿¡£»Ä¤ë£´¿Í¤ÏÁ¥Æâ¤Ë»Ä¤ê¡¢Î¥¾Ìºî¶È¤Ê¤É¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤¤¤¦¡£