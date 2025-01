【「Dead by Daylight」:伊藤潤二コレクション】1月8日 発売

Behaviour Interactive Inc.は、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox S|X/Xbox one/Nintendo Switch/PC向け非対称対戦型マルチプレイヤーホラーゲーム「Dead by Daylight(デッド・バイ・デイライト)」にて、ホラー漫画家 伊藤潤二氏が手掛ける「伊藤潤二コレクション」を1月8日より発売する。

本コレクションでは伊藤氏の漫画キャラクターをそのまま採用したものや、作品から着想を得てデザインされたものがあり、「富江」や「首吊り気球」、「トンネル奇譚」などをモチーフとしたコーディネイトが登場する。

「伊藤潤二コレクション」

・淵さん:「噂」「ファッションモデル」の登場キャラクターを使ったアーティスト用のレジェンダリーコーディネイト

・富江:「富江」の登場キャラクターを使ったスピリット用のレジェンダリーコーディネイト

・ひきずりの暗い過去:「怪奇ひきずり兄弟 降霊会」に着想を得たツインズ用のベリーレアコーディネイト

・双一のパーティーウェア:複数の物語に登場する辻井双一に着想を得たトリックスター用のベリーレアコーディネイト

・半妖の苦悶:「トンネル奇譚」に着想を得たドレッジ用のウルトラレアコーディネイト

・月子の制服 :「富江」に着想を得た木村結衣用のベリーレアコーディネイト

・輝美の名声:「首吊り気球」に着想を得たリー・ユンジン用のベリーレアコーディネイト

・操り人形の不穏なバレエ:「あやつり屋敷」に着想を得たケイト・デンソン用のベリーレアコーディネイト

