【ちいかわコラボグッズ】店舗発売:1月20日ネット先行予約:1月10日10時~1月13日23時59分

イトーヨーカドーは、一部店舗とネット通販で「ちいかわ」とのコラボグッズを販売する。店頭では1月20日より販売、ネット通販では、1月10日10時から13日23時59分まで先行予約が実施される。

販売されるのは、ポッポのロゴとちいかわたちがコラボしたデザインの「ちいかわポッポコラボグッズ」と、イトーヨーカドーのハトロゴがちいかわになった「ちいかわコラボロゴグッズ」の2種。どちらもここでしか手に入らない限定のオリジナルグッズとなっている。詳細は特設ページを参照して欲しい。

□「ちいかわコラボグッズ」特設ページ

【「ちいかわポッポコラボグッズ」】

ポッポ ステンレスタンブラー(2,420円)

ポッポ どんぶり&レンゲセット(2,420円)

ポッポ クリアファイル3枚セット(980円)

ポッポ フェイスタオルA(1,200円)

ポッポ フェイスタオルB(1,200円)

ポッポ フレークシール(12枚入り・500円)

【「ちいかわコラボロゴグッズ」】

コラボロゴ ちいかわ BOXティッシュ(300円)

コラボロゴ ちいかわ ステッカー(880円)

コラボロゴ ちいかわ ラバーキーホルダー(300円)

